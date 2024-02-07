Azerbaycan bir kez daha "Aliyev" dedi

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Azerbaycan, cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemini yerel saatle 19.00’da tamamlanmasıyla sandıklar kapandı, oyların sayımına geçildi. Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından sandıkların kapanmasından 2 saat önce yapılan açıklamada, seçimlere yüzde 70,85 katılım sağlandığı bildirildi.



ZAFER ALİYEV'İN



Azerbaycan'da yapılan seçimlerde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre yüzde 93,9 oy alan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferini ilan etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.