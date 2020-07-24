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Dünya
Emre DİNER-Uğur Can EMZİKLİ / DHA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Azerbaycan askeri, eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı koruyor

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Azerbaycan askeri, eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı koruyor
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Azerbaycan ordusu askerleri Ermeni ordusuna karşı sınırlarını cesurca koruyorlar.

Ermenistan ordusunun sınıra yakın bölgede bulunan Azerbaycan’ın Tovuz iline düzenlediği saldırıda, 12 asker 1 sivil hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Ermenistan’ın Azerbaycan sınırına başlattığı saldırının yaşandığı yeri ve Azerbaycan Ordusu’nun mevziisini görüntüledi.

Azerbaycan askeri, eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı koruyor

Ermenistan’ın 12 Temmuzda sınır bölgesindeki Tovuz iline düzenlediği saldırının gerçekleştiği yer ve Azerbaycan Ordusu’nun mevzii DHA kameralarınca kaydedildi. Azerbaycan ordusu askerleri, Cengaver tepesinde eli tetikte Ermeni ordusuna karşı sınırı müdafaa ediyor.

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