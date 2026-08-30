Azerbaycan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı: 'Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz'

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Türkiye, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos’un 104. yıl dönümünü kutluyor. Türkiye’nin tarihi zaferinin yıl dönümünde Azerbaycan’dan da anlamlı bir mesaj geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti Zafer Bayramı vesilesiyle kardeş halkımızı ve devletini en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını derinden saygıyla anıyor ve kardeş halkımızın sarsılmaz iradesi, azmi ve kahramanlığıyla kazandığı tarihi zaferi gururla kutluyoruz. Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.