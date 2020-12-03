Azerbaycan 10 Kasım’ı Zafer Günü ilan etti

Bu konuda kararname imzalayan Aliyev, “27 Eylül 2020 tarihinde işgal altındaki topraklarımızı geri almak için büyük mücadelemize başladık. Vatanımız için verdiğimiz bu savaşta şehitlerimiz oldu. Ama biz onları unutmayacağız.

Onlar bundan böyle kalbimizde yaşayacak. Her yıl 27 Eylül tarihi bundan böyle şehitlerimizi anma günü olacak. Bundan böyle 10 Kasım tarihi ülkemizin en önemli günü, Zafer Bayramı olarak kutlanacak” açıklamasını yaptı.