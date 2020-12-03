MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAzerbaycan 10 Kasım’ı Zafer Günü ilan etti
GeriDünya Azerbaycan 10 Kasım’ı Zafer Günü ilan etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Azerbaycan 10 Kasım’ı Zafer Günü ilan etti

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Azerbaycan 10 Kasım’ı Zafer Günü ilan etti
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikinci Karabağ savaşının patlak verdiği 27 Eylül tarihini “Şehitleri Anma Günü”, Ermenistan’ın teslim bayrağı çekmesi anlamına gelen 10 Kasım tarihinin ise bundan böyle her yıl “Zafer Bayramı” olarak kutlanacağını ilan etti.

Bu konuda kararname imzalayan Aliyev, “27 Eylül 2020 tarihinde işgal altındaki topraklarımızı geri almak için büyük mücadelemize başladık. Vatanımız için verdiğimiz bu savaşta şehitlerimiz oldu. Ama biz onları unutmayacağız.

Onlar bundan böyle kalbimizde yaşayacak. Her yıl 27 Eylül tarihi bundan böyle şehitlerimizi anma günü olacak. Bundan böyle 10 Kasım tarihi ülkemizin en önemli günü, Zafer Bayramı olarak kutlanacak” açıklamasını yaptı.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle