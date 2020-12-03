Azerbaycan 10 Kasım’ı Zafer Günü ilan etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikinci Karabağ savaşının patlak verdiği 27 Eylül tarihini “Şehitleri Anma Günü”, Ermenistan’ın teslim bayrağı çekmesi anlamına gelen 10 Kasım tarihinin ise bundan böyle her yıl “Zafer Bayramı” olarak kutlanacağını ilan etti.
Bu konuda kararname imzalayan Aliyev, “27 Eylül 2020 tarihinde işgal altındaki topraklarımızı geri almak için büyük mücadelemize başladık. Vatanımız için verdiğimiz bu savaşta şehitlerimiz oldu. Ama biz onları unutmayacağız.
Onlar bundan böyle kalbimizde yaşayacak. Her yıl 27 Eylül tarihi bundan böyle şehitlerimizi anma günü olacak. Bundan böyle 10 Kasım tarihi ülkemizin en önemli günü, Zafer Bayramı olarak kutlanacak” açıklamasını yaptı.
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