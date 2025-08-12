Azalan doğum orduyu küçülttü... Güney Kore asker bulamıyor

×
GÜNEY Kore ordusundaki asker sayısı, son altı yılda yüzde 20 azalarak 450 bine geriledi. Savunma Bakanlığı’na göre bu düşüşün en büyük nedeni, zorunlu askerlik çağındaki erkek nüfusundaki keskin azalma.

Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkede, bu durum subay kadrolarında açık yaratıyor ve uzun vadede operasyonel zorluklara yol açıyor. Ülkede asker sayısı 2000’li yılların başında 690 bin civarındaydı. 2010’ların sonlarında küçülme hızlandı ve 2019’da sayı 563 bine düştü. 2019-2025 döneminde, çoğu 18 aylık zorunlu askerlik yapan 20 yaşındaki erkek nüfusu yüzde 30 azalarak 230 bine geriledi. Ülkede bazı kesimler açığı kapatmak için kadınların da askere alınması gerektiğini savunuyor.

