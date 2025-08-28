×
Azak Denizi'nde kritik saldırı: Rus füze gemisi vuruldu

Azak Denizinde kritik saldırı: Rus füze gemisi vuruldu
Ukrayna Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Azak Denizi'nde Rus füze gemisini vurduklarını duyurdu. Rus füze gemisinin, hasar gördüğü ve bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Müdürlüğü (GUR), Azak Denizi’nde Rusya’ya ait “Buyan-M” sınıfı küçük füze gemisinin hedef alındığını duyurdu. Olay, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yakınlarında gerçekleşti.

Bakanlığa göre gemi, “Kalibr” seyir füzelerinin taşıyıcısı olarak görev yapıyordu. GUR’un “Hayaletler” adlı özel birimi, hava dronu ile geminin radar sistemini vurdu.

Ardından GUR’un Aktif Eylemler Dairesi’ne bağlı özel kuvvetler gemiye ek saldırılar düzenledi.

Açıklamada, saldırılar sonucunda Temryuk Körfezi’nde görev yapan Rus füze gemisinin hasar gördüğü ve bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

