Ayşenur’un ölümüne tanık olmuştu... Ankara’da ifade verecek

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Eygi’nin son anlarında yanında olan O’Sullivan, “İsrail’in bunun bir hata olduğuna dair tüm söylemleri aptalca bir yalandan ibarettir. Bu açıkça bir infazdı ve kasıtlıydı” dedi.

AMAÇ CAYDIRMAK

Eygi’nin Eylül ayında Batı Şeria’da katledilmesi sonrası İsrailli yetkililer hakkında “kasten öldürme” suçundan suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan O’Sullivan, İsrailli yetkililerin amaçlarının, kendileri gibi diğer uluslararası gönüllüleri caydırmak olduğunu vurguladı. İsrail askerleri, Batı Şeria’da gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açmış; 26 yaşındaki Eygi, başından vurularak hayatını kaybetmişti.