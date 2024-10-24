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Ayşenur’un ölümüne tanık olmuştu... Ankara’da ifade verecek

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#Ayşenur Ezgi Eygi#Helen Maria O’Sullivan#İfade
Ayşenur’un ölümüne tanık olmuştu... Ankara’da ifade verecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin eylül ayında işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askeri tarafından katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu kapsamında ifade verecek Avustralyalı tanık Helen Maria O’Sullivan, Türkiye’ye geldi.

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Eygi’nin son anlarında yanında olan O’Sullivan, “İsrail’in bunun bir hata olduğuna dair tüm söylemleri aptalca bir yalandan ibarettir. Bu açıkça bir infazdı ve kasıtlıydı” dedi.

AMAÇ CAYDIRMAK

Eygi’nin Eylül ayında Batı Şeria’da katledilmesi sonrası İsrailli yetkililer hakkında “kasten öldürme” suçundan suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan O’Sullivan, İsrailli yetkililerin amaçlarının, kendileri gibi diğer uluslararası gönüllüleri caydırmak olduğunu vurguladı. İsrail askerleri, Batı Şeria’da gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açmış; 26 yaşındaki Eygi, başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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#Ayşenur Ezgi Eygi#Helen Maria O’Sullivan#İfade

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