Ayşenur’un ailesi öfkeli: Biden yönetiminin elinde kan var

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Beyaz Saray, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma talebine yanıt vermiş değil. İngiliz The Guardian’a konuşan Ayşenur’un kız kardeşi Özden Bennett sorumluların cezalandırılmaması durumunda, “Biden veya peşinden gelecek yönetimin elinde kan olacağını” söyledi. Ayşenur’un öldürülmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin temasa geçtiği aile üyeleri, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme ayarlandığını fakat daha sonra kendilerine Başkan Joe Biden’ın da arayacağının söylendiğini aktarıyor. Biden’ın kendilerini aramadığını söyleyen Ayşenur’un ailesi, ABD’nin sorumluları bulmak için İsrail’e baskı yapmaması halinde başka Ayşenurların ölümünün “kaçınılmaz” olacağını söylüyor.