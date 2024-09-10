Ayşenur’a Filistin bayraklı, kefiyeli veda... Resmi törenle uğurladılar

Haberin Devamı

CUMA günü İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Türk-ABD barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi için dün işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Ayşenur’un naaşı Filistin bayrağına sarıldı. Cenaze merasimi, Ayşenur’un naaşının Rafidiya Hastanesi’nden çıkarılmasıyla başladı. Askeri kortej eşliğinde düzenlenen törene Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra Filistin halkı katıldı.

‘HUZUR İÇİNDE YAT’

Filistinliler, “Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız” yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Ayşenur’un resmini taşıdı. Filistin güvenlik güçleri de Ayşenur Eygi’nin naaşını, nakledileceği ambulansa bando eşliğinde resmi törenle yerleştirdi. Amerikan pasaportu da olan 26 yaşındaki Türk vatandaşı Ayşenur, cuma günü Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrailli keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Öte yandan görgü tanıkları, Ayşenur’un İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu sırada bölgede sükunetin hakim olduğunu aktardı.

Haberin Devamı

İSRAİLLİ KATİLİ SEVİNMİŞ

İsrail askerlerinin pozisyon aldığı tepedeki evin sakini Munir Hıdeyr de, atışı yapan İsrailli askerin Ayşenur’u Filistinli olduğunu düşünerek vurduğunu ve isabet ettirdiğini görünce sevinç gösterisi ve çığlığı attığını söyledi.

Cinayetin gerçekleştiği Beyta beldesindeki Filistinliler, Ayşenur’un başından vurulduğu noktaya kanının değdiği taşları dizdi, üzerine zeytin dalları, ortasına da resmini koydu. Belde halkı, anıtın yanına Filistin bayrağı da diktiklerini ancak İsrail askerlerinin Filistin bayrağını söküp kan bulaşan taşları aldığını dile getirdi.

BIDEN YÖNETİMİNE TEPKİ

ABD’nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr bölgeye giderek Nablus Valisi Gassan Daglas’dan bilgi alırken, ABD Kongresinin Filistin asıllı tek üyesi Rashida Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi’nin öldürülmesine tepkisiz kalan Biden yönetimine tepki gösterdi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Eygi’nin cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, “İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Eygi’nin naaşının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Keçeli, kara yoluyla Filistin’den Ürdün’e geçişlerin İsrail tarafından kapatıldığını, bu çerçevede; Ayşenur’un ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Türkiye doğumlu olan Ayşenur Eygi, ABD’de büyümüş, Washington Üniversitesi’nden mezun olmuştu.