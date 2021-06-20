Haberler: Ayrılmamak için birbirlerine kelepçelenmişlerdi... 123 gün sonra kararlarını açıkladılar

Sosyal medya, ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen Ukraynalı çifti konuşuyor.

Sürekli kavga eden ve ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift aylarca her şeyi beraber yapmak zorunda kalmıştı.

Araba satıcısı Alexandr Kudlay ve güzellik uzmanı Viktoria Pustovitova, 123 gün sonra kararlarını açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, çift kameraların karşısına geçti ve ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.

Pustovitova ayrılık kararını duyururken gözyaşlarını tutamadı ve erkek arkadaşının bu süreçte kendisine yeteri kadar ilgi göstermediğini öne sürdü. Pustovitova'nın bu açıklamaları kısa sürede viral oldu.

28 yaşındaki kadın kelepçeli kaldığı dönemde en çok özlediği şeyin kişisel alanı olduğunun altını çizdi.

33 yaşındaki Kudlay ise ilişkilerini kurtarmak için böyle bir adım atmaktan dolayı pişman olmadığını belirtti.

Ukraynalı çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilişkilerini kurtarmak için kendilerini birbirlerine kelepçelemişlerdi.

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