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Dünya
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ayrılığın nedeni Bill Gates’in eski aşkı mı

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Ayrılığın nedeni Bill Gates’in eski aşkı mı

Bill-Melinda Gates ayrılığının perde arkasında Gates’in eski aşkı Ann Winblad’ın olabileceği iddia ediliyor.

130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4’üncü kişisi olan Bill Gates ile eşi Melinda Gates, hafta başında 27 yıllık evliliklerini bitireceklerini duyurdu. Bu haberle birlikte gözler Bill Gates’in eski aşkı Ann Winblad’a çevrildi. Çünkü Microsoft’un kurucusu Bill Gates (65), şimdilerde 70 yaşında olan risk sermayedarı Ann Winblad ile 1980’li yıllarda birlikteydi. İkili 1987 yılında ayrıldıktan kısa bir süre sonra Gates, Melinda Gates (56) ile tanıştı. Bill Gates 1997 yılında TIME dergisine yaptığı bir açıklamada, “Melinda ile evlenmeyi düşündüğüm sırada Ann’i aradım ve onun onayını istedim” diye konuşmuştu. Eski aşıkların hafta sonu tatil geleneklerini aksatmadığı ve yılda birkaç kez Ann’in Kuzey Carolina’daki evinde vakit geçirdikleri belirtildi. Üstelik bundan Melinda Gates’in haberi olduğu ve ikili arasında bu yönde bir anlaşma olduğu da iddia edildi. Ann Winblad, San Francisco’lu özel dedektif Edward Alex Kline ile evli.

Ayrılığın nedeni Bill Gates’in eski aşkı mı

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