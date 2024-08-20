Aynı davada yargılanmışlardı: Biri kayıp, biri araba kazasında öldü

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İtalya'nın Palermo şehri açıklarında alabora olan "Bayesian" isimli süper yatta bulunan ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü "İngiliz Bill Gates" olarak bilinen Mike Lynch ile birlikte "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılanan Stephen Chamberlain hayatını kaybetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 52 yaşındaki Stephen Chamberlain'e, Cambridgeshire bölgesindeki koşusı sırasında araba çaptı. Chamberlain, meydana gelen kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Chamberlain'in ailesi, Chamberlain hakkında "Hayattaki tek amacı başkalarına mümkün olan her şekilde yardım etmek olan inanılmaz biriydi" dedi.

Chamberlain'in avukatı Gary Lincenberg, müvekkilinin ölümüne ilişkin "Eşsiz dürüstlüğe sahip cesur bir adamdı. Onu derinden özlüyoruz. Steve bu yılın başlarındaki duruşmada adını temize çıkarmak için başarılı bir mücadele verdi ve adı şimdi harika ailesi aracılığıyla yaşıyor" ifadesinde bulundu.

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Chamberlain, yazılım şirketi Autonomy'nin 11 milyar dolara Hewlett-Packard'a satılmasının ardından satış sırasında şirketin değerini kasıtlı olarak olduğundan fazla göstermekle suçlanan Lynch ile birlikte beraat etti.

Palermo açıklarında batan yattaki kayıplar arasında ismi geçen New York'un ünlü avukatı Christopher J. Morvillo'nun, Chamberlain'in ortak sanık olduğu davada Lynch'in avukatlığını yaptığı biliniyor.