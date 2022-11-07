Aynaya baktığında karşısında bir genç kız gördü! Hastalığı nedeni ile uzun süre 1970'lerde sıkışıp kaldı...

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İngiltere'de yaşayan ve şimdilerde 61 yaşında olan Alison Winterburn isimli kadın 2012 yılında beklenmedik bir şekilde hastalandı.



KELİMELERİ YANLIŞ SIRAYLA SÖYLÜYOR, GÖZ TEMASI KURMUYORDU



Kendisi farkında olmasa da ailesi kadının kelimeleri yanlış sırayla söylediğini ve insanlarla göz teması kurmadığını görünce onu bir uzmana götürme kararı aldı.



HASTANEDE 3 HAFTA 'ENSEFALİT' TEDAVİSİ GÖRDÜ



Kocası Ray tarafından doktora götürülen kadına 'ensefalit' olarak bilinen beyin iltihabı teşhisi kondu. Manchester Royal Infirmary tıp merkezinde 3 hafta yatılı olarak tedavi gören kadın haftalarca başının döndüğünü ve kendini sersem gibi hissettiğini anlattı.



EVE DÖNDÜĞÜNDE İŞLER DAHA DA KARIŞTI



Alison tedavisi sona erdikten sonra eve döndüğünde işler daha karmaşık hatta korkunç bir hale geldi çünkü beyin iltihabının neden olduğu hasar kadında kısa ve uzun süreli hafıza kayıplarına neden oluyordu.



AYNAYA BAKTIĞINDA KENDİ GENÇLİĞİNİ GÖRDÜ, ŞOKE OLDU



O sıralar 51 yaşında olan kadın bir sabah aynaya baktığında gördüğü genç kız karşısında şoke oldu.

İki çocuk annesi kadın önce halisünasyon gördüğünü düşündü, aynadan kendisine bakan genç kız onun 1970'lerdeki gençlik haliydi.



Korkuya kapılan Alison bunun bir şaka olabileceğini düşünerek aynanın arkasını kontrol etti ancak hiçbir şey değişmedi.Alison, zamanda yolculuk ya da onu gençleştirecek bir sihir olmadığını biliyordu ancak kafası o kadar karışmıştı ki uzunca bir süre kendisini 1970'lerde sandı.Talihsiz kadın içinde bulunduğu dönem ve günümüz arasında sıkışıp kaldı. Neler olduğunu anlayamıyordu bu nedenle de uzunca bir süre kocasının eve gazete almasına izin vermedi.Günümüz dünyasında kendini en çok şaşırtan şeyiğn yeni fiyatlar olduğunu anlatan kadın, "1970'lere kıyasla yeni fiyatları gördüğümde dehşete düştüm. Yaşadığımı sandığım çağ ile yirmi birinci yüzyıl arasındaki zaman sıçramasını tam olarak kavrayamadım. Sürekli bir şeylerin fiyatını sorar oldum. O dönemki sloganım şu oldu: 'Bu ne kadar?'"ifadelerini kullandı."Hala 1970'lerde yaşadığıma gerçekten inanıyordum. Bu sinir bozucu kafa karışıklığı birkaç hafta sürdü. Yavaş yavaş, kısa süreli hafızam yerine gelmeye başladı ve ailemin desteğiyle, gerçek orta yaşlı ve evli çocuklu 'ben'i kabul etmeye başladım" diyen Alison durumunu kabul etse de önünde yeniden öğrenmesi gereken bir hayat vardı.Hayatını yeniden kurmak için mesleği pikoloji öğretmenliğine dönmeye karar veren kadın sağlık sorunları nedeni ile bunu başaramadı ve mecburen emekli olmak zorunda kaldı.Hastaneden taburcu olduktan sonra on ay boyunca araba kullanamayan ve evin tek başına çıkmayan Alison yaşadığı korkunç tecrübeyi şu sözlerle anlattı;"Kendi evimde bile nerede olduğumu bilmiyordum. Uzun bir süre hiçbir yeri tanıyamadım çünkü ben hala 1970'lerde sıkışıp kalmıştım. Neyse ki kocam ve iki yetişkin oğlum hastalık sürecinde hep pozitif kaldılar ve bana destek oldular."Ensefalit (beyin iltihabı) beynin akut enflamasyonudur. Nörolojik disfonksiyon ile ortaya çıkar ve en yaygın nedeni viral enfeksiyonlardır. Hastalık ateş, baş ağrısı gibi basit belirtiler gösterebildiği gibi hiçbir belirti de göstermeyebilir.Hastalık beyni etkilediği durumlarda kafa karışıklığı, nöbet, koordinasyon kaybı, görme veya işitme duyularında sıkıntılar neden olabilir.Ensefalit'te zamanında teşhis ve tedavi büyüğk önem taşır, çünkü ensefaliti olan birçok hasta tamamen iyileşme şansına sahiptir.