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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ayn İsa’da YPG unsurlarına karşı operasyon sürüyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Ayn İsa’da YPG unsurlarına karşı operasyon sürüyor
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Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) geçen cuma, Suriye’nin kuzeyinde ana omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı Ayn İsa bölgesinde başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Operasyona Türk Silahlı Kuvvetlerinin de (TSK) topçu ateşi ile destek verdiği öğrenildi. Ayn İsa, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın yoğun şekilde yuvalandığı ve Barış Pınarı Harekât bölgesine en fazla sızma girişimleri yaptığı yer olarak biliniyor. Yerel kaynaklar, SDG’nin M-4 karayolunun bölgeden geçen kesimini ele geçirmek için saldırı başlattığını ancak geri püskürtüldüklerini, ayrıca SMO’nun bölgedeki bazı küçük yerleşim yerleri ile tarım arazilerini SDG’den geri aldığını aktardı. Bölgede Esad’a bağlı birliklerin yanı sıra Rusya’nın askeri üslenmesi de bulunuyor. Kaynaklar, M-4 üzerinde SDG hakimiyetinin bulunmadığını, Türk ve Rus askerlerinin bölgede belirli zamanlarda devriyelerini yaptıkları bilgisini paylaştı. Hürriyet’e bilgi veren bir yetkili de, “Ayn İsa sıkıntılı bir yer. Özellikle Barış Pınarı bölgesine sızmaların büyük çoğunluğu buradan oluyor. SMO’nun operasyonları başarıyla devam ediyor. Operasyonların gidişatıyla ilgili olumsuz bir gelişme yok” dedi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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