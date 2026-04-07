Ayn-el Arab’da Suriye bayrağı

#Ayn-El Arab#Suriye#Şam
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 07:00

SURİYE’de Şam hükümeti ile SDG arasında 29 Ocak’ta varılan mutabakat kapsamında entegrasyon görüşmeleri devam ederken, Halep’in doğusunda yer alan Ayn el-Arab’a belediye başkanı ataması gerçekleştirildi.

Şam hükümeti, Almaz Romi’yi Ayn el-Arab Belediye Başkanı olarak atadı. Irak merkezli Rudaw’a konuşan bir kaynak, Romi’nin dün Halep’e gitmesinin ve atamanın resmen ilan edilmesinin beklendiğini açıkladı. Ayn el-Arab’ın Helence köyünden olan Romi, daha önce Ekoloji Komitesi Eş Başkanlığı ve Fırat Bölgesi Kadın Koordinasyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Kentte kamu hizmetleri ve devlet daireleri yeniden faaliyete geçirilirken, önceki gün Suriye’nin resmî bayrağı da göndere çekildi. Hükümete bağlı bazı resmi kurumlar ve güvenlik birimleri ile diğer devlet dairelerine de bayrak asıldı. 29 Ocak’ta varılan anlaşma, taraflar arasında ateşkes ilan edilmesi ve askeri ve idari yapıların kademeli olarak birleştirilmesini öngörüyor.

 

