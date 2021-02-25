Aylin Tezel Komiser Alex oldu

Aylin Tezel, 6 bölümlük dizide, karnındayken bebeği çalınan bir başkomiseri canlandırıyor. Televizyon eleştirmenleri diziyi “İskandinav polisiyesi ve Amerikan gerilimi tadında” diye yorumladı.

Aylin Tezel, “Senaryoyu ilk okuduğumda çok mutlu oldum. Çünkü çok komplike ve heyecanlı bir kadın figürü vardı. Son yıllarda Alman televizyonlarındaki güçlü kadın rollerini özlemiştim. Alex’in hikayesi beni çok etkiledi.

Kendisi için veya bazen de kendisine karşı ve de çevresindekilere karşı yürüttüğü mücadeledeki enerjiyi inanılmaz güçlü buluyorum. Alex’teki içgüdüsel hayatta kalma mücadelesi ve uzlaşmaz tavrı beni çok büyüledi” dedi.