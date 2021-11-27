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Aylık 10 TL’ye kiralık ev

#Tokyo#Daire#Kira
Aylık 10 TL’ye kiralık ev

İsveçli mobilya devi Ikea, dünyanın en yoğun nüfuslu kentlerinden Tokyo’da bulunan 10 metrekarelik mini dairesini, ayda sadece 10 TL’ye kiraya verecek.

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İsveçli mobilya şirketi Ikea, Japonya’nın 14 milyon nüfuslu başkenti Tokyo’da ev kiralamaya başladı. Kent merkezindeki Shinjuku bölgesinde yer alan 10 metrekarelik dairenin aylık kirası sadece 99 Japon Yeni, yani 10 TL. Şimdilik yalnızca bir adet olan daire, Ikea mobilya ve aksesuarları ile eksiksiz şekilde döşenmiş durumda. Dairede duş ve tuvalet de bulunuyor. 3 Aralık’a kadar 20 yaş üstü herkesin başvuru yapabileceğini belirten şirket, dairenin 15 Ocak 2023 tarihine kadar kiraya verileceğini söyledi. Kiracı; elektrik, su, internet gibi fatura giderlerini ise kendisi ödeyecek.

Aylık 10 TL’ye kiralık ev



İSVEÇ’TE KONUT İNŞA EDİYOR

Şirketten daireye ilişkin yapılan açıklamada, “On metrekare çok değil, ancak mevcut alandan en iyi şekilde yararlanmak için çok çalıştık” denilerek tasarım düzenlemelerine dikkat çekildi. Bu IKEA’nın ilk emlak yatırımı değil. Şirket, İsveçli Skanska ile kurduğu “BoKlok” adlı ortaklık ile İsveç, Finlandiya ve Norveç’te ekonomik modüler evler inşa ediyor.

 

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#Tokyo#Daire#Kira

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