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Aylardır tartışılıyordu... Putin duyurdu: İlk nükleer silahlar Belarus'ta

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Nükleer Silah#Belarus
Aylardır tartışılıyordu... Putin duyurdu: İlk nükleer silahlar Belarusta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 09:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus'a ilk parti taktik nükleer silahları yerleştirdiğini, silah transferinin yaz sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

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Putin, bu silahların yalnızca Rusya topraklarının ya da devletinin tehdit altında olması halinde kullanılacağını belirtti.Putin, bu silahların yalnızca Rusya topraklarının ya da devletinin tehdit altında olması halinde kullanılacağını belirtti.

ABD: HERHANGİ BİR BELİRTİ GÖRMÜYORUZ

ABD hükümeti, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırmak için nükleer silah kullanmayı planladığına dair bir belirti olmadığını söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Putin'in konuşmasının ardından yaptığı açıklamada "Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir belirti görmüyoruz" dedi.

Belarus Rusya'nın önemli bir müttefiki ve Putin'in geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinde önemli rol oynadı.

Rusya taktik nükleer savaş başlıkları bakımından diğer nükleer cephaneliğine göre daha zayıf.

DİZGİNLEME AMACI TAŞIYOR

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Putin, bu hamlenin "dizginleme" amacı taşıdığını ve Rusya'yı "stratejik bir yenilgiye uğratmayı düşünenlere bir hatırlatma" olduğunu söyledi.

Bu silahların kullanılma olasılığı sorulduğunda ise Putin şu yanıtı verdi:

"Neden tüm dünyayı tehdit edelim ki? Rus devletine yönelik bir tehlike olması halinde aşırı tedbirlerin kullanılmasının mümkün olduğunu daha önce de söylemiştim." 

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#Putin#Nükleer Silah#Belarus

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