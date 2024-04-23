Aylardır tartışılıyordu... İngiltere hükümeti Ruanda planını onayladı, aynı gün facia haberi geldi

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Uzun süredir tartışılan plan Kral 3. Charles'ın imzasından sonra plan yasalaşacak. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, son görüşme öncesi Ruanda'ya ilk uçuşların 10-12 hafta içinde başlayacağını duyurmuştu.



Hükümet, Fransa üzerinden Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşan botların sayısını bu yolla azaltmayı amaçlıyor.



Plan ilk kez dile getirildiği günden bu yana hararetli tartışmalara neden oldu.



Kasım ayında İngiltere Yüksek Mahkemesi planın yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti. Bu kararda özetle mevcut İngiltere yasalarına göre Ruanda'nın güvenli bir ülke olarak değerlendirilemeyeceği sonucu açıklanıyordu.



Hükümet bunun üzerine planı sürdürebilmek için 'Ruanda'nın Güvenliği' başlıklı yasa tasarısı hazırladı ve Salı sabah saatlerine kadar Parlamento bu yeni tasarıyı görüştü.



Tasarı daha önce Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası arasında defalarca gidip geldi.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bu sabah yaptığı açıklamada hiçbir şeyin yollarına çıkmasına izin vermeyeceğine söz verdi.

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Dünyanın en işlek nakliye yollarından biri olan Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde görülen güçlü akıntılar, tekneler için geçişi tehlikeli hale getiriyor. Manş Denizi'nde en son 3 Mart'ta 7 yaşındaki bir kız çocuğu, aşırı yüklü göçmen teknesinin alabora olması hayatını kaybetmişti. Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'ne göre geçtiğimiz yıl Manş Denizi'nde 12 göçmen hayatını kaybetti.

Hükümet planın insanları botlarla Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gelmekten caydıracağını savunuyor ancak planın onaylandığı gün acı bir haber daha geldi...Fransa’dan İngiltere’ye gitmek üzere tekneyle açılan göçmenlerin yolculuğu faciayla sonuçlandı. Fransa Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 110 kişinin bulunduğu teknede panik yaşandığı, 3'ü erkek, 1'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Teknenin yerel saatle 05.00 civarında Wimereux kasabasından yola çıktığı aktarıldı. Denizde başlatılan arama-kurtarma operasyonunun sürdüğü ifade edilirken, kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, 5 göçmenin ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu trajedilerin durması gerekiyor. Hükümet bu ticareti sona erdirmek, tekneleri durdurmak ve sonuçta insan kaçakçılığı çetelerinin iş modelini kırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor, böylece artık hayatları riske atmıyorlar" ifadelerini kullandı.



RUANDA PLANI NEDİR?



Hükümetin planı kapsamında İngiltere'ye yasa dışı yollarla giren bazı sığınmacılar Ruanda'ya gönderilebilir ve sığınma başvuruları orada değerlendirilebilir.



Başvurusu başarılı olanlara mülteci statüsü verildikten sonra Ruanda'da kalmalarına izin verilebilecek.

Başvurusu başarılı olmayanlar, Ruanda'ya başka bir sebeple yerleşmeyi talep edebilir veya "güvenli bir diğer üçüncü ülkeye" sığınma başvurusunda bulunabilir.



Tasarıya göre hiçbir sığınmacı İngiltere'ye geri dönmek için başvuruda bulunamıyor.



Teknik olarak 1 Ocak 2022'den sonra İngiltere'ye yasa dışı yollarla giren herkes, sayı sınırlaması olmaksızın Ruanda'ya gönderilebilecekti.İlk uçuşun Haziran 2022'de yapılması planlanıyordu, ancak yasal itirazların ardından iptal edildi.Henüz hiçbir sığınmacı Ruanda'ya gönderilmedi.Başbakan Rishi Sunak, 22 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında "sığınmacıları Ruanda'ya taşıyacak ilk uçuşun 10-12 hafta içinde kalkacağını" söyledi.Bu Haziran sonu Temmuz başında ilk uçakların kalkabileceği anlamına geliyor. Sunak daha önce uçuşların 2024 baharında başlayacağını söylemişti.Uçaklarda kaç kişinin bulunacağına dair ayrıntı vermekten kaçınsa da Sunak "yaz mevsimi boyunca ve sonrasında ayda birden fazla uçuş" olacağını belirtti.Başbakan ayrıca hükümetin "bir havalimanını beklemeye aldığını" ve ticari uçakların kullanımı için rezervasyon yaptığını paylaştı.Sunak, ülkedeki geri gönderme tesis sayısının 2 bin 200'e çıkarıldığını, sürecin hızlı ilerleyebilmesi için 200 eğitimli görevli, 25 mahkeme salonu ve her türlü davaya bakabilecek 150 hakimin hazır olduğunu da ekledi.Başbakan ayrıca "yasa dışı göçmenlere Ruanda'ya kadar eşlik etmeye hazır 500 yüksek eğitimli kişi" olduğunu ve 300 kişinin daha eğitileceğini belirtti.