Aylardır beklenen haber Norveç'ten geldi... İşte çift doz aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

Uzmanlar aşının koronavirüsün Omicron varyantına karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çiziyor.

Ancak iki doz koronavirüs aşısının Omicron'a karşı etkisinin düşük olduğu Norveç'te yapılan araştırma ile ortaya çıktı.

Omicron'a karşı en iyi korumayı sağlamak için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke üçüncü doz kararı almıştı.

Aşılı kişilerin Omicron'a yakalanması durumunda daha farklı Omicron semptomları görüldüğü daha önce yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmıştı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Norveçli araştırmacılar, koronavirüsün aşı olan kişilerdeki 8 temel semptomunu belirlemeyi başardı.

İŞTE 8 TEMEL SEMPTOM

Kasım 2021'de bir partide virüsü kapan 111 kişiyi mercek altına alan bilim insanları görülen 8 temel semptomun öksürük, burun akıntısı, yorgunluk, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hapşırma olduğunu duyurdu.

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Bu 111 kişinin 66'sının Kovid-19 testi pozitif çıktı. Virüse yakalanların yüzde 89'unun çift doz mRNA aşısı olduğu ve hiçbirinin takviye doz almadığının altı çizildi.

Aynı araştırmaya göre, hapşırma ve ateş, çift doz aşıları olanlarda en az görülen semptomlardı.

XE BİR ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ

Öte yandan ilk olarak İngiltere'de görülen XE varyantı bir ülkeye daha sıçradı.

Japonya’da Covid-19'un Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan XE tipine ait ilk vaka doğrulandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokyo yakınlarındaki Narita Havaalanı'ndan ülkeye gelen bir kadın yolcuda XE mutasyonunun tespit edildi.

İsmi ve uyruğu açıklanmayan 30'lu yaşlarındaki kadının 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olduğu öğrenilirken, hastanın test öncesinde hiçbir semptom göstermediği belirtildi.

XE DAHA MI BULAŞICI?

XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu belirtiliyor.

Rekombinant mutasyonlar, bir hastaya birden fazla koronavirüs varyantı bulaştığında ortaya çıkar.

Daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de görülen yeni varyant ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.

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DSÖ yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.

Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.

İngiliz uzmanlar ise British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.