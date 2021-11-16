HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenin, hep daha fazlasÄ±nÄ± deneyimleyin!

Â© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
Yeni salgÄ±n alarmÄ±... Koronadan 25 kat daha Ã¶lÃ¼mcÃ¼lYeni salgÄ±n alarmÄ±... Koronadan 25 kat daha ölümcül#SalgÄ±n
AÅŸÄ±sÄ±zlarÄ± eve kapatÄ±yorlar Avrupada yeni kÄ±sÄ±tlamalar: CezasÄ± dudak uÃ§uklattÄ±AÅŸÄ±sÄ±zlarÄ± eve kapatÄ±yorlar! Avrupa'da yeni kÄ±sÄ±tlamalar: CezasÄ± dudak uçuklattÄ±#Avusturya
Kimse bunu beklemiyordu Ä°stenmeyen ihtimali... 10-0 sonrasÄ± iÅŸler deÄŸiÅŸti...Kimse bunu beklemiyordu! Ä°stenmeyen ihtimali... 10-0 sonrasÄ± iÅŸler deÄŸiÅŸti...#Türkiye
LÃ¼tfÃ¼ TÃ¼rkkanâ€™Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek miLütfü Türkkanâ€™Ä±n milletvekilliÄŸi düÅŸürülecek mi?#Lütfü Türkkan
ÃœnlÃ¼ iÅŸ insanÄ±na adli tÄ±ptan ÅŸok DNA incelemesi tamam: YÃ¼zde 99,9...Ünlü iÅŸ insanÄ±na adli tÄ±ptan ÅŸok! DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...#Ali Ünal
Birbirlerine sarÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in dayak yediler... AkÄ±lalmaz olayBirbirlerine sarÄ±ldÄ±klarÄ± için dayak yediler... AkÄ±lalmaz olay!#Eminönü Kahvecisi
Biden imzaladÄ±, kayÄ±plar arttÄ± Kripto paralara rapor darbesiBiden imzaladÄ±, kayÄ±plar arttÄ±! Kripto paralara rapor darbesi#Kripto Para
AylardÄ±r aranÄ±yordu... Dolapta saklanÄ±rken yakalandÄ±AylardÄ±r aranÄ±yordu... Dolapta saklanÄ±rken yakalandÄ±!#Arjantin
AltÄ±n fiyatlarÄ±nda neler oluyor Yine rekor kÄ±rÄ±ldÄ±AltÄ±n fiyatlarÄ±nda neler oluyor? Yine rekor kÄ±rÄ±ldÄ±#AltÄ±n
KaraismailoÄŸlu CNN TÃ¼rkte aÃ§Ä±kladÄ± Kanal Ä°stanbulda yÃ¼zde 30 detayÄ±KaraismailoÄŸlu CNN Türk'te açÄ±kladÄ±! Kanal Ä°stanbul'da yüzde 30 detayÄ±#Adil KaraismailoÄŸlu
Yemeksepeti hacklendi iddiasÄ±... AÃ§Ä±klama geldi: Fidye talebinde bulundular'Yemeksepeti hacklendi' iddiasÄ±... AçÄ±klama geldi: Fidye talebinde bulundular#Yemeksepeti
Profiloâ€™nun fiÅŸini avukatÄ± Ã§ektiProfiloâ€™nun fiÅŸini avukatÄ± çekti#Profilo Holding AÅž
Osman Ã–calanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ HDPde nasÄ±l karÅŸÄ±landÄ± Derin sessizliÄŸin nedeni budur...Osman Öcalan'Ä±n ölümü HDP'de nasÄ±l karÅŸÄ±landÄ±? Derin sessizliÄŸin nedeni budur...#Osman Öcalan
KaradaÄŸ maÃ§Ä±na saatler kala herkes bunu konuÅŸuyor Ä°ntihar olur...KaradaÄŸ maçÄ±na saatler kala herkes bunu konuÅŸuyor! "Ä°ntihar olur..."#A Milli TakÄ±m
GÃ¶khan Ã‡Ä±ra, Selin CiÄŸerciyi Ã§abuk unuttuGökhan ÇÄ±ra, Selin CiÄŸerci'yi çabuk unuttu#Gökhan ÇÄ±ra
HABERLERDünya Haberleri

AylardÄ±r aranÄ±yordu... Dolapta saklanÄ±rken yakalandÄ±!

#Arjantin#Dünya#Polis
AylardÄ±r aranÄ±yordu... Dolapta saklanÄ±rken yakalandÄ±

Adam kaçÄ±rma, iÅŸkence ve cinayetten aranan Arjantinli ordu subayÄ± bir dolapta saklanÄ±rken bulundu. Yarbay Carlos Cialceta'nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Arjantin, Yarbay Carlos Cialceta'nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± konuÅŸuyor.

Adam kaÃ§Ä±rma, iÅŸkence ve cinayetten aranan Cialceta, 7 aydÄ±r kaÃ§ak konumundaydÄ±. Polisin yoÄŸun Ã§abasÄ± sonrasÄ± Cialceta yakalandÄ±.

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Cialceta'nÄ±n bulunduÄŸu eve baskÄ±n dÃ¼zenleyen polis onu dolapta saklanÄ±rken budu.

Bu ana ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada yayÄ±nlandÄ± ve kÄ±sa sÃ¼rede viral oldu. BaskÄ±n yapÄ±lan evin dolabÄ±na gizlenen firari komutanÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Â

AylardÄ±r aranÄ±yordu... Dolapta saklanÄ±rken yakalandÄ±

Arjantin GÃ¼venlik BakanÄ± Anibal Fernandez konu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'Jandarma kaÃ§ak konumdaki baskÄ±cÄ± subayÄ± durdurdu' ifadesine yer verdi.

Arjantinli komutan 1976'da bir siyasi eylemciyi kaÃ§Ä±rmak, iÅŸkence etmek ve Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§lanÄ±yordu.

Davaya bakan Federal YargÄ±Ã§ Mariela GimÃ©nez, 12 Nisan'da tutuklama emri Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ, Cialceta'nÄ±n izine ise o tarihten beri rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±.

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Arjantin#Dünya#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerikaâ€™da yapamadÄ±m, kebapÃ§Ä±da ÅŸarkÄ± sÃ¶ylÃ¼yordum

Ozan Orhon: Amerikaâ€™da yapamadÄ±m, kebapçÄ±da ÅŸarkÄ± söylüyordum!

#Ozan Orhon
Avrupa ve Asyada yeni salgÄ±n alarmÄ±... Ã–lÃ¼m oranÄ± yÃ¼zde 50den fazla

Avrupa ve Asya'da 'yeni salgÄ±n' alarmÄ±... Ölüm oranÄ± yüzde 50'den fazla!

#SalgÄ±n
GÃ¶khan Ã‡Ä±ra, Selin CiÄŸerciyi Ã§abuk unuttu

Gökhan ÇÄ±ra, Selin CiÄŸerci'yi çabuk unuttu

#Gökhan ÇÄ±ra