AylardÄ±r aranÄ±yordu... Dolapta saklanÄ±rken yakalandÄ±!

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Arjantin, Yarbay Carlos Cialceta'nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± konuÅŸuyor.

Adam kaÃ§Ä±rma, iÅŸkence ve cinayetten aranan Cialceta, 7 aydÄ±r kaÃ§ak konumundaydÄ±. Polisin yoÄŸun Ã§abasÄ± sonrasÄ± Cialceta yakalandÄ±.

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Cialceta'nÄ±n bulunduÄŸu eve baskÄ±n dÃ¼zenleyen polis onu dolapta saklanÄ±rken budu.

Bu ana ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada yayÄ±nlandÄ± ve kÄ±sa sÃ¼rede viral oldu. BaskÄ±n yapÄ±lan evin dolabÄ±na gizlenen firari komutanÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

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Arjantin GÃ¼venlik BakanÄ± Anibal Fernandez konu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'Jandarma kaÃ§ak konumdaki baskÄ±cÄ± subayÄ± durdurdu' ifadesine yer verdi.

Arjantinli komutan 1976'da bir siyasi eylemciyi kaÃ§Ä±rmak, iÅŸkence etmek ve Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§lanÄ±yordu.

Davaya bakan Federal YargÄ±Ã§ Mariela GimÃ©nez, 12 Nisan'da tutuklama emri Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ, Cialceta'nÄ±n izine ise o tarihten beri rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±.

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