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Aylar süren takip ortaya çıkardı: İşte dünya üzerindeki en tehlikeli eşya!

#Koronavirüs#Eldiven#Nitril Eldiven
Aylar süren takip ortaya çıkardı: İşte dünya üzerindeki en tehlikeli eşya

Koronavirüs salgını hayatımıza gireli neredeyse iki yıl oldu. Bu süre zarfında hayatımızın değişmez bir parçası haline gelen koruyucu maskeler ve tıbbi kullanım için üretilen eldivenler birer atık haline geldiğinde büyük tehlike saçıyor. Ancak madalyonun öteki yüzündeki sahtecilik çok daha büyük bir sorunu işaret ediyor.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir depoya yapılan baskın çöp torbalarına doldurulmuş sayısız tıbbi eldiveni ortaya çıkardı. Bu baskını korkunç kılan ise torbalardaki eldivenlerin kullanılmış, kirlenmiş ve hatta kan lekeleriyle dolu olmasıydı.

İlk bakışta çöpe atılacağı düşünülebilecek bu sayısız eldivenin yanında bir leğenin içinde duran ve eldivenlerle aynı renkte olan mavi boya ise yetkilileri adeta dehşete düşürdü.

Aylar süren takip ortaya çıkardı: İşte dünya üzerindeki en tehlikeli eşya

CNN International salgının başından beri sürdürdüğü ve aylar süren araştırmasının sonunda korkunç sonuçlara ulaştı. Tayland'da birçok kayıtsız depoda kaçak göçmenler kullanılmış tıbbi eldivenleri temizleyip yeniden boyayarak kullanılmamış gibi görünmeleri için bir takım işlemlerden geçiyorlardı. Polisin bu şekilde çalışan sayısız depoya baskın yaptığı biliniyor.

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Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte bu mavi renkli tıbbi nitril eldivenler büyük talep görmeye başladı. Sağlık sektörü çalışanlarının halihazırda sürekli kullanmak zorunda olduğu bu koruyucu eldivenler virüs kapmaktan korkan insanlar tarafından da talep görmeye başlayınca üreticiler buna yetişemedi ve neredeyse tüm dünyada bu eldivenler yok satmaya, bir süre sonra da hiç temin edilememeye başladı.

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Aylar süren takip ortaya çıkardı: İşte dünya üzerindeki en tehlikeli eşya

Bu eldiven ihtiyacının birkaç yıl daha devam etmesi beklenirken durumu fırsat bilen kişiler kullanılmış eldivenleri çöplerden toplayarak tekrar piyasa sürmeye başladı. Olayın peşine düşen CNN de bu korkunç skandalı ortaya çıkardı.

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Ekibin elde ettiği bilgiye göre bu kullanılmış ancak yeni görünen eldivenlerin milyonlarcası ABD'ye yollandı. Tayland'dan ithal edilen bu eldivenler ABD'de dolaşıma girdi ve sayısız sağlık kuruluşunda kullanıldı. Ancak soruşturmayı yürütenler bunun sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu iddia ediyor.

Aylar süren takip ortaya çıkardı: İşte dünya üzerindeki en tehlikeli eşya

ABD'li ve Taylandlı yetkililer olayla ilgili resmi soruşturma başlatırken CNN'in konu hakkında görüş aldığı ABD'li uzman Douglas Stein "Nitril eldivenler şu anda dünya üzerindeki en tehlikeli eşya." diyerek durumun ciddiyetini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. "Ülkeye neredeyse sonsuz sayıda kullanılmış, kirli ve standartlara uygun olmayan eldiven giriyor ve ABD'li yetkililer bu durumun devasa boyutunu ancak kavramaya başladılar."

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#Koronavirüs#Eldiven#Nitril Eldiven

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