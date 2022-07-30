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Aylar sonra ilk kez kamera karşısında! Will Smith, attığı tokat için Chris Rock'tan özür diledi

#Will Smith#Chris Rock#TOKAT
Aylar sonra ilk kez kamera karşısında Will Smith, attığı tokat için Chris Rocktan özür diledi

Bu yılki Oscar ödül töreninde yaşananlar herkesin hafızasına kazındı ve uzun süre de çıkmayacak gibi görünüyor... Oscar'ların dağıtıldığı törende sahneye çıkan ve Will Smith'in eşiyle ilgili şaka yapan Chris Rock, daha neler olduğunu anlayamadan Smith tarafından tokatlanmış, milyonların gözü önünde yaşanan bu olay günlerce gündemden düşmemişti. Smith, aylar süren sessizliğini bozdu ve kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı...

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Will Smith, Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attıktan sonra uzun zamandır kameralar karşısına geçmemişti.

Cuma günü sosyal medyadan bir video yayınlayan Will Smith, uzun süren sessizliğinin nedenini düşünmeye ve yaşananları sindirmeye duyduğu ihtiyaç olarak açıkladı.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Smith, Chris Rock’tan ve komedyeninin ailesinden özür diledi.

Eşi Jada Pinkett Smith’ten de özür dileyen Smith, eşinin ne yapacağından haberi olmadığını ve onu zor duruma düşürdüğü için üzgün olduğunu aktardı.

Smith aynı zamanda tokadın ardından törende yaşananları ve yaptığı konuşmayı çok net hatırlamadığını, o geceyle ilgili anılarının bulanık olduğunu söyledi.

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EŞİ VE TÖRENE KATILAN DİĞER OYUNCULARDAN DA ÖZÜR DİLEDİ

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Bu davranışının o gün ödül alan ya da aday olan sanatçıların da önüne geçtiğini belirten Smith, törende aday olan herkesten de özür diledi.

Smith, törenden sonra Chris Rock’a ulaştığını, ancak komedyeninin henüz yaşananları konuşmaya hazır olmadığı yanıtını verdiğini aktardı.

Ünlü oyuncu, Chris Rock’ın hazır hissettiğinde kendisine ulaşabileceğini kaydetti.

Smith, “Chris, senden özür diliyorum. Davranışım kabul edilebilir değil. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen buradayım” dedi.

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O GECE NE YAŞANMIŞTI?

Will Smith, Oscar ödül töreninde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında Rock'un sahnede şaka yapması üzerine komedyene tokat atmıştı.

Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı.

Bunun üzerine Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a tokat attı.

Başta parodi sanılan olayın ardından Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma" diye bağırmasıyla ortam gerildi.

Daha sonra Smith'in en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı açıklandı.

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Smith ödülünü alırken yaptığı konuşmada gözyaşları içinde olaydan dolayı özür diledi.

Smith, Mart ayından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da yaşananlardan ötürü özür dilemişti.

Akademi, Smith’in 10 yıl boyunca etkinliklerine katılmasını yasakladı.

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İŞSİZ KALDI YORUMLARI

Geç gelen özür videosu bazı kesimlerden 'Will Smith işsiz kaldığı ve dışlandığı için özür diledi' yorumları alırken bu durumun doğru olup olmadığı kesin olarak bilinemiyor.

Hollywood'da son yıllarda adı cinsel taciz skandallarına karışan ya da ufak tefek olsa da herhangi bir suçu ya da tepki toplayacak davranışı olan hemen herkes piyasadan anında silinmeye başlamıştı.

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Birçok kişi de Will Smith'in artık başrollerde yer almaması gerektiği hatta Hollywood'da artık çalışmasının yanlış olacağını söylemişti.

Ancak Smith'in bir sonraki filmi, bir kölelik dönemi gerilimi olan 'Emancipation'ın test gösterimlerinin coşkuyla karşılandığı ve filmin çok beğenildiği duyuldu. projenin yapımcılığını Apple TV+ üstleniyor ve film, dijital platform için bir ödül adayı sayılmaya çoktan başladı bile.

 

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#Will Smith#Chris Rock#TOKAT

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