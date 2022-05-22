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Aylar sonra bir ilk... Zelenski ve eşi buluştu!

#Ukrayna#Dünya#Zelenski
Aylar sonra bir ilk... Zelenski ve eşi buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve eşi Olena Zelenska yaklaşık 3 ay sonra ilk kez birlikte kameralar karşısına geçti. First Lady Olena, savaşın bile eşini ondan alamayacağını belirtti.

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Rus saldırılarına karşı aylardır direnen Ukrayna'nın lideri Zelenski eşine kavuştu.

Savaşın başlaması ile First Lady Olena, 17 ve 9 yaşlarındaki çocukları Oleksandra ve Kyrylo ile birlikte güvenli bir bölgeye götürülmüştü.

Aylarca gizli tutulan bu evde tutulan First Lady eşi ile yeniden bir araya geldi. 

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, çift savaşın başlamasından bu yana ilk defa birlikte poz verdi.

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Olena Zelenska kocasının kararlı liderliği ve Rusya'ya karşı zorlu direnişiyle dünyaya ilham vermesine şaşırmadığını söyledi.

'KİMSE KOCAMI BENDEN ALAMAZ'

'Kimse kocamı benden alamaz, savaş bile' diyen First Lady, savaşın kocasını değiştirmediğinin altını çizdi.

Olena Zelenska, 'Daha önce güvenilir bir koca ve güvenilir bir adamdı ve öyle de kaldı' dedi.

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Ukrayna lideri ise 'Bu savaşı başlatan biz değildik ama bitirecek olan biz olacağız' sözleri ile savaşmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Aylar sonra bir ilk... Zelenski ve eşi buluştu

MİMAR OLACAKKEN YAZAR OLDU

44 yaşındaki Olena Zelenska mimarlık fakültesi mezunu olsa da kariyerini eşinin televizyon için hazırlanan komedi şovları ve dizilerinin yazarlığıyla devam ettirdi.

Hatta Zelenski siyasete atılmaya karar verdiğinde buna sıcak bakmadı. Ancak karar kesinleştikten sonra da onun yanından hiç ayrılmadı.

Eşiyle aynı okuldan mezun olan iki çocuk annesi Olena artık First Lady titrini üzerine dikilmiş bir elbise gibi başarıyla taşıyor.

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Öte yandan Zelenski seçimleri kazanıp başa geçene kadar spot ışıklarından kaçtığı da bir gerçek.

Zelenski Cumhurbaşkanı seçildikten sonra elde ettiği gücü ve konumu hep kadınlar ve çocuklar için kullanmayı seçen Olena cinsiyet eşitliği ve çocukların gıdaya erişimi gibi konularda çalıştı.

Vogue dergisine kapak olan First Lady aynı zamanda Ukrayna modasının da en başarılı temsilcilerinden biri haline geldi.

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#Ukrayna#Dünya#Zelenski

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