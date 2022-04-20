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Aylar sonra aile fotoğrafı

#Charlene#Paskalya Bayramı#Monaco
Aylar sonra aile fotoğrafı

Sağlık sorunları ile gündemde olan Monaco Prensesi Charlene, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

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2021’in başından bu yana ülkesi Güney Afrika’da olan Prenses Charlene, geçen eylül ayında hastaneye kaldırılmıştı. Ancak sağlık sorunu açıklanmamıştı. Uzun süredir ailesini göremeyen 44 yaşındaki Prenses Charlene, geçtiğimiz günlerde ülkesine dönerek ailesine kavuşmuş ancak tekrar tedavi altına alındığı açıklanmıştı. Paskalya Bayramı için ailesiyle bir araya gelen Monaco Prensesi, çocukları ve 64 yaşındaki eşi Monaco Prensi Albert ile olan karesini Instagram’dan da “Paskalya Bayramınız Kutlu Olsun” notuyla paylaştı.

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#Charlene#Paskalya Bayramı#Monaco

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