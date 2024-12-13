Aylan’ın ahı tuttu... Esad’ın istihbarat şefi Lübnan’a botla kaçmış

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Milyonlarca Suriyelinin ülkesinden kaçmasına yol açan rejimin istihbarat şefi olan Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu’nun eski Başkanı Ali Memluk’un ailesiyle birlikte şişme botla ülkeden kaçtığı iddia edildi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Memluk’a benzeyen bir kişinin yanındaki kadın ve çocuklarla şişme bir bota binerek denize açıldığı görülüyor.Memluk’un botla Suriye- Lübnan sınırının Lübnan tarafındaki Arida köyüne ulaştığı, daha sonra başkent Beyrut’a gittiği belirtildi.

HİZBULLAH YARDIM ETTİ

İsrailli kamu yayıncısı Kan, daha önce Lübnan medyasına dayandırdığı haberinde devrilen Suriye rejiminin üst düzey yetkililerinin Hizbullah’ın yardımıyla sınırı geçerek Lübnan’a kaçtığını iddia etmiş, Memluk’un da kaçan kişiler arasında olduğunu ileri sürmüştü. Syrian Observer ise Memluk’un Esad’ın devrilmesinden 24 saat önce Lübnan’a kaçtığını aktardı. 2005 yılından bu yana Suriye istihbaratının bir numaralı ismi olan Memluk, 14 yıl süren iç savaş boyunca birçok katliamın arkasındaki kişi ve rejimin kara kutusu olarak değerlendiriliyor.

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FRANSA’DA MÜEBBET ALDI

Memluk, son olarak 24 Mayıs tarihinde, rejimin diğer istihbarat personelleri Cemil Hasan ve Abdel Salam Mahmud ile birlikte Suriye kökenli iki Fransız vatandaşının ölümündeki rolleri sebebiyle gıyaben yargılandıkları davada; savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

MERKEL’İN POLİTİKASI DEĞİŞMİŞTİ

Memluk’un düştüğü durum, 2015’te Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeği hatırlattı. Üç yaşındaki Aylan bebek, ailesi ile birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak yaşamını yitirmişti. Trajedi o dönem tüm dünyada gündem olmuş ve Avrupa’nın Suriye krizine yaklaşımını bile değiştirmişti. Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, DHA muhabiri Nilüfer Demir’in çektiği ve sığınmacı sorununa bakışı değiştiren Aylan bebeğin fotoğrafının kendisini sarstığını belirtmiş, daha sonra Berlin yönetimi bir milyona yakın Suriyeli göçmeni ‘mülteci’ stasütünde Almanya’ya kabul etmişti.