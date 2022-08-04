Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Aykırı sesler yükselmeye başladı: 'Avrupa acı çekiyor, Rusya'ya yaptırımlar sona ermeli'

Güncelleme: 41 dk önce

#Le Pen#AVRUPA#RUSYA
Aykırı sesler yükselmeye başladı: Avrupa acı çekiyor, Rusyaya yaptırımlar sona ermeli

Fransa'nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen, Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'ya uygulanan yaptırımların yararsız olduğunu iddia etti. Yaptırımlar yüzünden Avrupa'nın acı çektiğini belirten Le Pen, iddiaların aksine Rus hükümetinin iflasın eşiğinde olmadığını öne sürdü. Le Pen'in sözleri Avrupa medyasında geniş yer alırken, ülkede yaptırım karşıtı sesler de yavaş yavaş yükselmeye başladı...

Haberin Devamı

Fransa'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la olan yarışı kaybeden aşırı sağcı lider Marine Le Pen yaptığı yeni açıklama ile Avrupa gündemine oturdu.

YAPTIRIMLAR BİR İŞE YARAMIYOR, AVRUPALILAR ACI ÇEKİYOR

Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında konuşan Le Pen, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların hiçbir işe yaramadığını ve hemen sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Le Pen açıklamasında, "Yaptırımların sona ermemesi durumunda Avrupa ciddi bir elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. Bu yaptırımlar bir işe yaramıyor. Tek yaptıkları Avrupalılara acı çektirmek. Ve bu durum Fransızları da içeriyor" ifadelerini kullandı.

Aykırı sesler yükselmeye başladı: Avrupa acı çekiyor, Rusyaya yaptırımlar sona ermeli

"RUSYA İFLASIN EŞİĞİNDE DEĞİL"

Haberin Devamı

Avrupa Birliği ülkelerinin iddia ettiği gibi Rus ekonomisinin iflasın eşiğinde olmadığını belirten Le Pen, "Şişirilmiş iddiaların aksine Rus ekonomisinin dizlerinin üzerinde olmadığını anlamamak için çok büyük bir kötü niyete ihtiyacınız var" dedi.

Le Pen'in açıklamaları sadece Fransa değil tüm Avrupa'da yankılandı. İngiliz gazeteleri dikkat çeken sözlere geniş yer ayırırken, Le Pen'e en sert tepki Fransız bakan Agnes Pannier-Runacher'dan geldi.

"FRANSA'YI BİR TABAK MERCİMEK İÇİN RUSYA'YA SATACAK İLK KİŞİ"

Söz konusu açıklamanın 'inanılmaz derecede tehlikeli' ve 'sorumsuz' olduğunu belirten bakan "Le Pen kendini en vatansever politikacı olarak tanıtmaktan gurur duyabilir, ancak aslında o Fransa'yı bir tabak mercimek için Rusya'ya satmaya hazır olan ilk kişi " dedi.

YAPTIRIM KARŞITI SESLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Fransa'da Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili tepkisini ortaya koyan tek kişi Marine Le Pen değil.

Fransa'daki Generation Frexit kampanyasının başkanı Charles-Henri Gallois de yaptırımların ters teptiğini iddia ederek " Almanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkeleri Rus gazına çok bağımlı. Bunu bir anda değiştiremezsiniz, bunun için eşdeğer tesisiniz yok. Ekonomik yaptırımlar Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AB eleştirmeni ve Frexiteer Eric Noirez de yaptırımlardan dolayı AB'yi büyük bir mali krizin beklediğini iddia etti ve "Avrupa Birliği kendi ayağına sıktı" dedi.

Aykırı sesler yükselmeye başladı: Avrupa acı çekiyor, Rusyaya yaptırımlar sona ermeli

YAPTIRIMLARA RAĞMEN YÜZDE 22 ARTIŞ

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya karşı ortak tepki alan Avrupa Birliği şimdiye kadar 7 yaptırım paketini kabul etti. Bunlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da dahil olmak üzere yaklaşık 11.000 kişiye yönelik bireysel yaptırımlar, ham petrol ve altın gibi bazı ürünlerin ihracatının yasaklanması ve Rusya'nın Swift uluslararası ödeme sisteminden çıkarılması yer alıyor.

Haberin Devamı

Rus petrol ithalatının çoğuna uygulanan AB ambargosuna rağmen gelen son veriler, Avrupa'nın Temmuz ayında Rus dizel ithalatını fiilen beşte birden fazla artırdığını ortaya koydu.

Birlik Temmuz ayında Rusya'dan günde yaklaşık 700.000 varil yakıt ithal ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir artış kaydetti.

Gözden Kaçmasın

Nükleer alarm... Peş peşe flaş uyarılar Zelenski açıkladı: Avrupanın sonu olurNükleer alarm... Peş peşe flaş uyarılar! Zelenski açıkladı: Avrupa'nın sonu olur!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

ABD genç pilotun gizemli ölümünü konuşuyor Uçak havadayken aşağı atladı...ABD genç pilotun gizemli ölümünü konuşuyor! Uçak havadayken aşağı atladı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Le Pen#AVRUPA#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio