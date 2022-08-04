Aykırı sesler yükselmeye başladı: 'Avrupa acı çekiyor, Rusya'ya yaptırımlar sona ermeli'

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Fransa'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la olan yarışı kaybeden aşırı sağcı lider Marine Le Pen yaptığı yeni açıklama ile Avrupa gündemine oturdu.

YAPTIRIMLAR BİR İŞE YARAMIYOR, AVRUPALILAR ACI ÇEKİYOR

Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında konuşan Le Pen, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların hiçbir işe yaramadığını ve hemen sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Le Pen açıklamasında, "Yaptırımların sona ermemesi durumunda Avrupa ciddi bir elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. Bu yaptırımlar bir işe yaramıyor. Tek yaptıkları Avrupalılara acı çektirmek. Ve bu durum Fransızları da içeriyor" ifadelerini kullandı.



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Avrupa Birliği ülkelerinin iddia ettiği gibi Rus ekonomisinin iflasın eşiğinde olmadığını belirten Le Pen, "Şişirilmiş iddiaların aksine Rus ekonomisinin dizlerinin üzerinde olmadığını anlamamak için çok büyük bir kötü niyete ihtiyacınız var" dedi.

Le Pen'in açıklamaları sadece Fransa değil tüm Avrupa'da yankılandı. İngiliz gazeteleri dikkat çeken sözlere geniş yer ayırırken, Le Pen'e en sert tepki Fransız bakan Agnes Pannier-Runacher'dan geldi.

"FRANSA'YI BİR TABAK MERCİMEK İÇİN RUSYA'YA SATACAK İLK KİŞİ"

Söz konusu açıklamanın 'inanılmaz derecede tehlikeli' ve 'sorumsuz' olduğunu belirten bakan "Le Pen kendini en vatansever politikacı olarak tanıtmaktan gurur duyabilir, ancak aslında o Fransa'yı bir tabak mercimek için Rusya'ya satmaya hazır olan ilk kişi " dedi.

YAPTIRIM KARŞITI SESLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Fransa'da Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili tepkisini ortaya koyan tek kişi Marine Le Pen değil.



Fransa'daki Generation Frexit kampanyasının başkanı Charles-Henri Gallois de yaptırımların ters teptiğini iddia ederek " Almanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkeleri Rus gazına çok bağımlı. Bunu bir anda değiştiremezsiniz, bunun için eşdeğer tesisiniz yok. Ekonomik yaptırımlar Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

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AB eleştirmeni ve Frexiteer Eric Noirez de yaptırımlardan dolayı AB'yi büyük bir mali krizin beklediğini iddia etti ve "Avrupa Birliği kendi ayağına sıktı" dedi.



24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya karşı ortak tepki alan Avrupa Birliği şimdiye kadar 7 yaptırım paketini kabul etti. Bunlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da dahil olmak üzere yaklaşık 11.000 kişiye yönelik bireysel yaptırımlar, ham petrol ve altın gibi bazı ürünlerin ihracatının yasaklanması ve Rusya'nın Swift uluslararası ödeme sisteminden çıkarılması yer alıyor.

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Rus petrol ithalatının çoğuna uygulanan AB ambargosuna rağmen gelen son veriler, Avrupa'nın Temmuz ayında Rus dizel ithalatını fiilen beşte birden fazla artırdığını ortaya koydu.

Birlik Temmuz ayında Rusya'dan günde yaklaşık 700.000 varil yakıt ithal ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir artış kaydetti.