Dünya Haberleri

Ay’ın öteki yüzünü gördüler! Rekor kıran Artemis II Dünya’ya dönüşe geçti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 07:00

Artemis II misyonu, pazartesi günü Ay turunu tamamlayarak Dünya’ya dönüş yolculuğuna başladı. Astronotlar misyon sırasında, Dünya’dan en uzak mesafeye giden insanlar oldu.

Artemis 2 misyonunun dört astronotu, ABD’li Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman ve Kanadalı Jeremy Hansen önceki gün Apollo 13 misyonunun 1970 yılında ulaştığı yaklaşık 400 bin 171 kilometrelik uzaklık rekorunu kırarak Dünya’dan 406 bin 771 kilometre uzaklaştı. Ay’a iniş yapması planlanmayan ekip, Dünya’nın uydusuna 6 bin 545 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı misyon esnasında, Ay’ın çevresinde yedi saatlik uçuş gerçekleştirdi. Bu yedi saatlik sürede Ay yüzeyinin yapısına dair ayrıntıları inceleyen astronotlar, Ay’ın arka yüzünü kendi gözleriyle gören ilk insanlar da oldu.

Gözden KaçmasınEli kolu bağlıEli kolu bağlıHaberi görüntüle

Artemis II misyonunun bilimsel sorumlusu Kelsey Young, NASA merkezinde yaptığı açıklamada, “Ne kadar çok bilgiye ulaştığımızı anlatamam. Astronotlar Ay’ı bize gerçekten daha da yakınlaştırdı. Onlara ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

DUYGUSAL ANLAR

Öte yandan uzay yolculuğunda duygusal anlar da yaşandı. Dört astronot bir Ay kraterine, misyon komutanı Reid Wiseman’ın 2020 yılında kanserden hayatını kaybeden eşi Carroll Taylor Wiseman’ın adını verdi. Kanadalı astronot Hansen, canlı yayında hüzünlü bir sesle, “Ay’da parlak bir nokta. Ona Carroll demek istiyoruz” dedi.

TRUMP’TAN TEBRİK

ABD Başkanı Donald Trump da astronotları arayarak başarılı misyonlarından dolayı tebrik etti. “Gerçekten tüm dünyaya ilham verdiniz. Tüm Amerika’yı gerçekten gururlandırdınız, inanılmaz derecede gururlandırdınız” diyen Trump, ekibi Beyaz Saray’a davet etti.

Gözden KaçmasınYerin altındaki tehdit Trump ‘umurumda değil’ demişti...Yerin altındaki tehdit! Trump ‘umurumda değil’ demişti... Haberi görüntüle
