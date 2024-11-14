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Ayı kostümüyle sigorta dolandırıcılığı: 4 gözaltı

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#ABD#Sigorta#Dolandırıcı
Ayı kostümüyle sigorta dolandırıcılığı: 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 16:13

ABD’nin California eyaletinde, ayı kostümü giyen bir kişinin kasten araçlara zarar vererek sigorta dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla dört kişi gözaltına alındı. Polis, olayın sahte hasar bildirimiyle sigorta tazminatı almak amacıyla planlandığını belirledi.

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ABD’de bir kişinin ayı kostümü giyerek arabaları zarar vermesiyle ilgili dört kişi sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

ABD’nin California eyaletinde meydana gelen olayda, şüphelilerin, hasarlı araçlar için sigorta şirketinden ödeme almak amacıyla sahte bir hasar bildirimi yaptığı öne sürüldü.

İddiaya göre, ayı kostümü giyen bir kişi birkaç araca kasten zarar verdi. Bu olayın ardından, araç sahipleri hasar bildiriminde bulunarak tazminat talebinde bulundu. Ancak, polis olayı incelemeye alarak şüphelilerin bu hasarı bilerek oluşturduğunu ve sigortadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ederken, polisin olayla ilgili delil toplamaya devam ettiği bildirildi.

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#ABD#Sigorta#Dolandırıcı

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