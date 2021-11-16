Ay’da oksijen çıkarma projesi

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Avustralya’daki Southern Cross University’den toprakbilimci John Grant, The Conversation’da kaleme aldığı bir yazıda Ay toprağının üst katmanlarındaki oksijenin 8 milyar insanı 100 bin yıl boyunca yaşatabileceğini ifade etti.

Oksijen, Ay yüzeyini kaplayan kaya ve ince toz tabakasından oluşan regolitin içinde hapsolmuş durumda. Ay regoliti yaklaşık yüzde 45 oranında oksijenden oluşuyor. Ancak Grant’e göre bu oksijen, regoliti meydana getiren diğer minerallere sıkı sıkıya bağlı. Onu ayırmak için de elektroliz adı verilen bir işlem yapılması gerekiyor. Elektrik akımının yardımıyla regolitin kimyasal bileşiklerini ayrıştırmayı hedefleyen uzmanlar, Ay yüzeyinin en üstündeki 10 metrelik bölümün, 8 milyar insanı yaklaşık 100 bin yıl boyunca hayatta tutmak için yeterli oksijeni sağlayacağını iddia ediyor.