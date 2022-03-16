Ayda bin dolar maaşa hücum: 40 bin Suriyeli Ruslara başvurdu

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LONDRA merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’nın Suriyeli savaşçıları para ve sosyal haklar karşılığında Ukrayna’da kendi saflarına katmak için başvuru merkezleri oluşturduğunu iddia etti. Fransız AFP Ajansı’na konuşan gözlemevi yetkilisi Rami Abdülrahman, Şam ve Halep gibi kentlerde kurulan başvuru merkezlerine şu ana kadar 40 binden fazla savaşçının başvuruda bulunduğunu söyledi.

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16.500 DOLAR TAZMİNAT

Gözlemevi, Ukrayna’ya gitmek için başvuru yapan savaşçılara ayda 1.100 dolarlık (yaklaşık 16 bin TL) bir maaş ve ek ödemeler vaat edildiğini öne sürdü. Buna göre Rus güçlerine katılan Suriyeli savaşçıların yaralanmaları halinde 7.700 dolar, çatışmalarda hayatlarını kaybetmeleri halinde ise ailelerine verilmek üzere 16.500 dolarlık (yaklaşık 240 bin TL) tazminatlar da taahhüt edildiği belirtildi. Para vaatlerinin, asker maaşlarının 15 ila 35 dolar arasında değiştiği Suriye’de başvuruların artmasındaki temel sebep olduğu düşünülüyor.

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TECRÜBE TAKVİYESİ

Suriye’de savaş dün itibariyle 11 yılı geride bırakırken, Rusya’nın buradaki saha deneyiminden yararlanmak istediği düşünülüyor. Bu kapsamda Suriye ordusunun yanı sıra Rus ordusunun eğitim verdiği ve şehir savaşlarında tecrübesi bulunan rejim yanlısı milis güçlerinden de başvurular alınıyor. Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilisi, kayıt yaptıranlardan hiç Ukrayna’ya giden olup olmadığı konusunda bir teyitte bulunmadı.

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PUTİN SİNYAL VERMİŞTİ

Gözlemevinin iddialarına Suriye rejim temsilcilerinden yalanlama gelse de geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yönde bir adım atılabileceğine dair işaret vermişti. Ancak Putin, ‘gönüllülük esasıyla’ katılımın olabileceğini söylemişti.

GÖNÜLLÜLER SAVAŞI

UKRAYNA lideri Volodimir Zelenski farklı ülkelerden 16 binden fazla insanın Ukrayna saflarında savaşmak için gönüllü olduğunu açıklamış ve yabancıların savaşa katılması için Uluslararası Ukrayna Savunma Lejyonu isimli bir birlik kurulmuştu. Uluslararası basında ise profesyonel lejyonerlere günde 2 bin dolara kadar para verildiği öne sürülmüştü.