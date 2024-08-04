Ayasofya’da Filistin’e destek mitingi

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Ayasofya’da Haniye için cuma günü kılınan gıyabi cenaze namazından sonra, dün akşam da onun vasiyeti olarak kabul edilen Filistin’e destek mitingi düzenlendi. Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye, suikast sonucu hayatını kaybetmeden önce “Filistin’de şehit düşen ve İsrail zindanlarında esir tutulan Filistinliler” için miting çağrısı yapmıştı. Haniye’nin bu son çağrısı üzerine, “Son Çağrı” adı verilen mitingi bir vasiyet kabul eden sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri, “Haniye’ye sözümüz var” diyerek Ayasofya Meydanı’nda bir araya geldi. Filistin’e Destek Platformu adına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Partili eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, Hamas liderlerinden Talal Nassar’ın da aralarında olduğu çok sayıda ismin katıldığı mitingte, İsrail’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

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GAZZE ÖZGÜR OLSUN

“Gazze özgür olsun” çağrıları yapılan miting, Ayasofya Camii Müezzini Rıdvan Akbaş’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, konuşmalar ve marşlarla devam etti. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay’ın duasından sonra da Ayasofya Meydanı’nda akşam namazı kılındı.

Diğer yandan Hamas lideri İsmail Haniye için dün ABD Büyükelçiliği önünde de eylem düzenlendi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla Tuğba Altınok Camisi önünde toplanan binlerce vatandaş, akşam namazının ardından ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü.