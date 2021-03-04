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Dünya
Haber Giriş: 04.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ay’a gidecek 8 kişi arıyor

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Ay’a gidecek 8 kişi arıyor

Japon milyarder Maezawa Yusaku 2023’te Ay’a düzenlenecek turistik uçuşta kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını duyurdu.

45 yaşındaki milyarder, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ay’a düzenlenecek “dearMoon” turunun tüm masraflarını karşılayacağını söyledi. Maezawa “8 kişi arıyorum. Gitmesi 3 gün ve geri dönmesi 3 gün sürecek. Katılımcılar hiçbir ücret ödemeyecek” dedi. Maezawa kendisine eşlik edecek isimlerin insanlığa katkı sunabileceğine inanan ve sefere katılan diğer kişileri destekleyecek kişiler arasından seçileceğini açıkladı.

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