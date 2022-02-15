Ay'a çarpacak roketin Çin'e ait olduğu ortaya çıktı

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Geçtiğimiz aylarda astronomlar, SpaceX tarafından yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan bir roketin yakıtı bittiği için yörüngeden çıktığı ve Mart ayı içerisinde Ay'a çarpabileceğini açıklamıştı.

ELON MUSK DEĞİL, ÇİN'E AİT

Bugün açıklama yapan astronom Bill Gray, 4 Mart'ta Ay yüzeyine çarpması beklenen roketin açıklananların aksine Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından değil, Pekin tarafından fırlatıldığını açıkladı.

Gray, roketin, Çin Uzay Ajansı'nın Ay keşif programının bir parçası olarak 2014 yılında başlatılan Chang'e 5-T1'in güçlendirici roketi "2014-065B" olduğunu söyledi.

İLK UZAY ÇÖPÜ OLACAK

Dünya çevresindeki gök cisimlerini takip edecek yazılımlar geliştiren Bill Gray'e göre söz konusu roket, Ay'a istenmeyen - önceden planlanmamış - şekilde çarpacak ilk uzay çöpü olacak.

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Öte yandan bu çarpışmanın Ay'ın uzak tarafında gerçekleşeceği için Dünya'dan izlenemeyeceği belirtildi.



Söz konusu çarpışma dünyaya bir etki etmeyecek ancak uzay atıkları ile ilgili tartışmalar yeniden alevleneceğe benziyor.