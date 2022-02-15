Ay'a çarpacak roketin Çin'e ait olduğu ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacakMEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
Lavrov duyurdu: Rusyada flaş adım Parlamentodan Ukrayna önerisi...Lavrov duyurdu: Rusya'da flaş adım! Parlamentodan 'Ukrayna' önerisi...#Rusya
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
Ev alacaklar Enerji Kimlik Belgesine dikkatEv alacaklar Enerji Kimlik Belgesi'ne dikkat#Enerji Kimlik Belgesi
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Gaziantepteki görüntüler infial yaratmıştı Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...Gaziantep'teki görüntüler infial yaratmıştı! Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...#Cihan Göç
İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı Peş peşe istifalar...İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...#Italya
2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi!#Rezidans
Feyzanın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"#Özcan Deniz
İnfial yaratan görüntüler Göçmen teknesine binip poz verdilerİnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip poz verdiler#Tunus
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'#Yaşar Alptekin
Kaçamazsın benimsin Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizciKaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci#Kanye West
HABERLERDünya Haberleri

Ay'a çarpacak roketin Çin'e ait olduğu ortaya çıktı

#Spacex#Roket#Uzay
Aya çarpacak roketin Çine ait olduğu ortaya çıktı

Yakıtı bittiği için yörüngeden çıkan ve Ay'a çarpması beklenen roketin SpaceX şirketine değil, Çin'e ait olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz aylarda astronomlar, SpaceX tarafından yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan bir roketin yakıtı bittiği için yörüngeden çıktığı ve Mart ayı içerisinde Ay'a çarpabileceğini açıklamıştı.

ELON MUSK DEĞİL, ÇİN'E AİT

Bugün açıklama yapan astronom Bill Gray, 4 Mart'ta Ay yüzeyine çarpması beklenen roketin açıklananların aksine Elon Musk'ın şirketi SpaceX  tarafından değil, Pekin tarafından fırlatıldığını açıkladı.

Gray, roketin, Çin Uzay Ajansı'nın Ay keşif programının bir parçası olarak 2014 yılında başlatılan Chang'e 5-T1'in güçlendirici roketi "2014-065B" olduğunu söyledi.

İLK UZAY ÇÖPÜ OLACAK

Dünya çevresindeki gök cisimlerini takip edecek yazılımlar geliştiren Bill Gray'e göre söz konusu roket, Ay'a istenmeyen - önceden planlanmamış - şekilde çarpacak ilk uzay çöpü olacak.

Haberin Devamı

Öte yandan bu çarpışmanın Ay'ın uzak tarafında gerçekleşeceği için Dünya'dan izlenemeyeceği belirtildi.

Söz konusu çarpışma dünyaya bir etki etmeyecek ancak uzay atıkları ile ilgili tartışmalar yeniden alevleneceğe benziyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spacex#Roket#Uzay

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron