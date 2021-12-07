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Ay yüzeyinde gizemli nesne... Çin incelemek için araç gönderdi!

#Çin#Uzay#Dünya
Ay yüzeyinde gizemli nesne... Çin incelemek için araç gönderdi

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'dan gelen bir kare bilim dünyasının gündemine oturmuş durumda. Çin Ay'daki aracının çektiği karede yer alan 'gizemli nesne'yi incelemek için söz konusu aracı bölgeye gönderme kararı aldı.

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Dünya Çin'in Ay gezgini Yutu 2'den gelen görüntüleri konuşuyor. Zira uzay aracının çektiği görüntülerde Ay'ın uzak tarafında bir 'gizemli nesne' saptandı.

Çin uzay programına bağlı bir sosyal medya kuruluşu olan Our Space'e göre, Yutu 2'nin görev ekibi, gezici tarafından çekilen bir dizi fotoğrafı inceledikten sonra nesneyi saptadı.

Our Space söz konusu nesneyi şeklinden dolayı 'gizemli kulübe' olarak tanımlarken aracın daha net görüntüler elde etmek için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Yutu 2'nin önümüzdeki günlerde bölgeye ulaşması ve elde ettiği yeni görüntüler ile bu gizemi çözmesi bekleniyor.

Ay yüzeyinde gizemli nesne... Çin incelemek için araç gönderdi

Henüz net bir açıklama bulunmasa da pek çok uzman bunun bir meteor enkazı olabileceği görüşünde birleşiyor.

2019'DAN BERİ GÖREV YAPIYOR

Güneş enerjisiyle çalışan Yutu 2 ve Chang'e 4, 3 Ocak 2019'da Ay'ın uzak tarafına iniş yaptı.

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Chang'e 4, adından da anlaşılacağı gibi, Çin'in dördüncü ay görevi olarak kayıtlara geçti.

Çin Chang'e 1 ve 2 misyonlarını Ay'ın yörüngesine göndermiş, Chang'e 3 ile Ay'ın yakın tarafında incelemelerde bulunmuştu.

 

 

 

 

 

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