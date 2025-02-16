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Avusturya'yı ayağa kaldıran saldırı: 1 ölü, 6 yaralı!

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#Avusturya#Saldırı#Bıçaklı Saldırı
Avusturyayı ayağa kaldıran saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 11:45

Avusturya'nın Villach kentinde 23 yaşındaki bir şahsın sokakta insanlara bıçakla saldırdığı olay sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaşananları gördüğü anda aracını saldırganın üzerine süren 42 yaşındaki Suriye uyruklu göçmen ise ülkede kahraman ilan edildi. Saldırganın polisin etrafını sardığı andaki görüntüsü ise tartışma yarattı.

Avusturya'nın Villach kentinde, sokaktaki insanlara bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldüren, 6 kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alındı. Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını ifade etti. Saldırı anında aracını saldırganın üzerinde süren kişi ise ülkede kahraman ilan edildi.
Avusturyayı ayağa kaldıran saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

1 ÖLÜ, 6 YARALI
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Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığı açıklandı. AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre yaralananların hepsi erkek.

Bazı görgü tanıklarının ikinci bir saldırgan olabileceğini söylemesi üzerine polis bölgedeki tren seferlerini durdurdu ancak ikinci bir kişinin izine rastlanılmadı.

Yetkililer saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin araştırıldığını, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Avusturyayı ayağa kaldıran saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

POLİSLER ETRAFINI SARDI O GÜLÜMSEDİ

Polis kaynakları 23 yaşında olduğu belirtilen saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir göçmen olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını ifade etti.

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Saldırganın görüntüleri ise sosyal medyada olay yarattı. X'de kısa sürede viral hale gelen görüntülerde saldırganın polis memurlarının kendisini silahlarla çevrelemesine rağmen sakin bir şekilde oturduğu ve gülümsediği görülüyor.

Avusturyayı ayağa kaldıran saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ, ÜLKEDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio  bir yemek dağıtım şirketinde çalışan Suriye uyruklu 42 yaşındaki bir adamın olaya arabasında tanık olduğunu ifade etti.

Dionisio adamın aracını şüpheliye doğru sürerek olayların daha da kötüye gitmesini önlemeye yardımcı olduğunu açıklarken 42 yaşındaki adam sosyal medyada kahraman ilan edildi.

Avusturyayı ayağa kaldıran saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

42 yaşındaki Alaaeddin Alhalabi

GÖÇMEN TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Şoke eden saldırı ülkedeki göçmen tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Avusturyalı siyasetçiler saldırıyı şiddetli bir şekilde kınarken, sağcı partiler saldırıdan 'sığınmacı politikasını' sorumlu tuttu.

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Son dönemde Avrupa'nın içişlerine karıştığı için sıkça eleştirilen ünlü milyarder Elon Musk da olayın ardından sosyal medya hesabından Avrupalı liderlerin sığınmacı politikasını eleştiren paylaşımlar yaptı ve saldırıyı 'korkunç' olarak değerlendirdi.

Avusturyayı ayağa kaldıran saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

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#Avusturya#Saldırı#Bıçaklı Saldırı

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