Avusturyalı milletvekili İslam’a hakaretten yargılanacak

Celal ÖZCAN Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avusturya Meclisi, aşırı sağcı FPÖ milletvekili Susanne Winter’in dokunulmazlığını kaldırdı.

Winter, Graz belediye seçimlerinde İslam aleyhtarı kampanyasıyla tüm Avrupa’da yoğun tepki çekmişti. Aşırı sağcı Winter, Hz. Muhammed hakkında çocuk yaşındaki kızlarla evlendiği suçlamasında bulunmuş ve bunu sübyancılık olarak nitelemişti. Eylül ayı sonunda yapılan erken genel seçimlerde milletvekili seçilen Winter’in dokunulmazlık hakkı kaldırılarak yargı yolu açıldı. Dokunulmazlık Komisyonu, milletvekili Winter’in sözlerinin milletvekililğiyle bağdaşmadığı sonucuna vardı. Milletvekili Winter savcılığın dini inançlara hakaret ve kışkırtıcılık suçlamasıyla açtığı davadan yargılanacak. Winter’in dini inançlara hakaret ve kışkırtıcılık suçundan 3 yıla kadar varan hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.