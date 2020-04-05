Her yıl araç ve yolcu taşıyan tren seferleri Avusturya'dan Edirne'ye yapılabilmektedir. Bu durum genelde nisan ayında başlamak suretiyle kasım ayına kadar devam ediyor. Buna bağlı olarak Avusturya üzerinde belirli trenler kapsamında arabalı şekilde Edirne'ye kadar seyahat edilebilmektedir.

Avusturya'dan Edirne'ye Arabalı Tren Seferleri ve Bilet Fiyatları

Avusturya’nın Villach kentinden başlamak suretiyle Edirne'ye kadar arabalı tren seferleri bulunuyor. Bu konuda araçlar kapalı vagonlara yerleştirilmek suretiyle yolculuk gerçekleşmektedir. Yolcular ise kuşetli kabinlerde seyahat gerçekleştirmektedir. Nisan ayında başlamak suretiyle Avusturya'dan Edirne'ye arabalı tren seferleri kasım ayına kadar devam eder. Tarih dilimleri içerisinde seferler değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak düzenli olarak seferlerin gerçekleştiğini söylemek mümkündür.

Ocak ve şubat aylarında ise Avusturya'dan Edirne’ye arabalı tren seferleri indirimli biletler üzerinden satışa sunulmaktadır. Buna göre bilet fiyatları kişi başı 149 Euro olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda 12 yaşına kadar çocuklar için Bilet fiyatları 68 Euro’dur. Diğer yandan araçların fiyatları ise yüksekliklerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Avusturya'dan Edirne'ye Arabalı Tren Seferleri İçin Mesafe ve Süre Ne Kadar?

Nisan ayı ile beraber Kasım ayına kadar Avusturya’dan Edirne'ye arabalı tren seferleri gerçekleşmektedir. Avusturya'nın Villach kentinden başlamak suretiyle Edirne'ye kadar 1450 kilometre kadar mesafe geçilmektedir. Bu süre ise zaman olarak 28 ila 30 saat arasında değişebiliyor. Yolculuk Edirne'deki Ayşekadın tren istasyonunda son bulur. Bu bölge itibarıyla araçlar trenlerden indirilmek suretiyle yolculuğa arabalar ile devam edilir.

Avusturya'nın Edirne'ye Arabalı Tren Seferleri Konusunda Fiyat Farklılıkları

Avusturya'dan başlayan arabalı tren seferleri Edirne'de son bulmaktadır. Bu durum insan sayısı ile beraber araçların yüksekliği ve hacmine bağlı olarak farklı fiyatlar üzerinden ele alınır. Bu bağlamda kriterler yetişkin, çocuk ve araç fiyatları kapsamında ayrı ayrı gerçekleşmektedir. Böylece kişi başı ve araç başı ele alınan fiyatlar ile beraber yolculuğunuzun ne kadar süreceğini hesaplayabilirsiniz.