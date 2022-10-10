Avusturya’da seçim heyecanı

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Cumhurbaşkanlığı görevinin 6 yıl sürdüğü ülkede mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen dahil 7 aday yarıştı. . 6.4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede sandık çıkış anketlerine göre ülkenin Avrupa Birliği yanlısı liberal lideri Alexander Van der Bellen, oyların yüzde 55’ine yakınını alarak yeniden seçildi. Seçmene ‘istikrar’ vaat eden Bellen; iklim değişikliği ile mücadele, enerji krizi ve hayat pahalılığı gibi ülke gündeminin en önemli konularına değinerek göçmen, Müslüman ve Türklerle geliştirdiği iyi ilişkiler doğrultusunda yabancı asıllı seçmenlerin de oylarına talip olmuştu. Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.