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Avusturya’da seçim heyecanı

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#Avusturya#Seçim#Cumhurbaşkanı
Avusturya’da seçim heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

Avusturya’da halk, cumhurbaşkanlığı seçimleri için dün sandık başına gitti.

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Cumhurbaşkanlığı görevinin 6 yıl sürdüğü ülkede mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen dahil 7 aday yarıştı. . 6.4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede sandık çıkış anketlerine göre ülkenin Avrupa Birliği yanlısı liberal lideri Alexander Van der Bellen, oyların yüzde 55’ine yakınını alarak yeniden seçildi. Seçmene ‘istikrar’ vaat eden Bellen; iklim değişikliği ile mücadele, enerji krizi ve hayat pahalılığı gibi ülke gündeminin en önemli konularına değinerek göçmen, Müslüman ve Türklerle geliştirdiği iyi ilişkiler doğrultusunda yabancı asıllı seçmenlerin de oylarına talip olmuştu. Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

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#Avusturya#Seçim#Cumhurbaşkanı

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