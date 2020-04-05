Avusturya'da Okullar Ne Zaman Tatil Oluyor? Okul Tatili Ne Zaman Başlıyor? (2020)

Avusturya'da okulların tatile girmesi Türkiye göre farklı tarihlerde gerçekleşmektedir. Özellikle Avusturya'da eyalet sistemi üzerinden bu durum daha farklı bir noktaya ulaşıyor. Değişik amaçlar doğrultusunda Avusturya'daki okullar ne zaman tatil olduğunu öğrenebilir; buna bağlı olarak gelecek programlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Avusturya'da Okullar Ne Zaman Tatil Oluyor?

Avusturya'daki okullar eyaletlere göre farklı tarihlerde tatile giriyor. Özellikle her eyalet için değişik tarihler içerisinde tatil tarihi bulunmaktadır. Avusturya da her eyalette bulunan okullar o eyaletteki verilen karara bağlı olarak yaz tatiline giriş yapar. Ayrıca yaz tatili ile beraber diğer tatiller de eyaletlere bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avusturya'dan yola çıkmadan önce programını yapabilir; öğrendikleri yaz tatili okul tarihleri ile beraber ulaşım bilgilerini güvenli şekilde alabilir. Özellikle hava yolu üzerinden yapılan seyahatler aynı zamanda daha ekonomik olduğu için karayolları kapsamında da gerçekleşmektedir. Aynı zamanda tren yolu üzerinden de arabalı ya da arabası tren yolculukları kapsamında yaz tatili seyahati gerçekleşebiliyor.

Okul Tatili Ne Zaman Başlıyor? (2020)

2020 yılı itibariyle Avusturya'da okul tatili 9 ayrı eyalete bağlı olarak farklı tarihlerde başlamaktadır.

- Burgenland - 04.07.2020

- Karnten - 11.07.2020

- Niederrösterreich - 04.07.2020

- Salzburg - 11.07.2020

- Siteiermark - 15.07.2020

- Tirol - 11.07.2020

- Vorarlberg - 10.10.2020

- Viyan - 04.07.2020

Bu tarihler itibarıyla Avusturya üzerinden eyalete bağlı olarak okul yaz tatili başlamaktadır.

Avusturya'da Okullar Ne Zaman Başlıyor?

Aynı şekilde Avusturya'da bulunan 9 ayrı eyalet için tatil süreleri başlaması ile beraber bitiş de farklılık göstermektedir. Gün bazında okulların tatile girmesi farklı olsa dahi genelde temmuz ayında 2020 yılı itibariyle okullar tatile girecek. Aynı şekilde okulların başlaması ise Eylül ayında eyalete göre farklı tarihlerde gerçekleşmektedir.