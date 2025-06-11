Avusturya'da okulda katliam yapan saldırganın evinden bomba çıktı

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Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 21 yaşındaki failin evinde yapılan aramada, yazılı ve dijital intihar mektubu ile çalışmayan boru tipi bomba bulunduğu kaydedildi.

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, olayda saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, bazılarının durumu ağır olmak üzere en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle Avusturya Başbakanı Christian Stocker, bütün programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner olayın yaşandığı Graz'a hareket etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 10 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.

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OKUL BOŞALTILMIŞTI

Graz kentinin bağlı olduğu Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve başka bir tehlikenin beklenmediği bildirildi. Yaralıların hastanelere ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, bölgeye polis birliklerinin sevk edildiği, okulun boşaltıldığı ve herkesin toplanma noktasına götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Bugün Graz'daki bir okulda yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarsmıştır" ifadelerine yer verdi. Van der Bellen, Avusturya'nın yas tuttuğunu ve acı çeken herkesle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Başbakan Christian Stocker, saldırıyı tüm ülkeyi derinden sarsan "ulusal bir trajedi" diye nitelendirerek olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Stocker, tüm Avusturya'nın hissettiği acıyı tarif etmek için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirterek dayanışma mesajı verdi.

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MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Saldırının yaşandığı Graz'a gelen Başbakan Stocker ve İçişleri Bakanı Karner, burada düzenledikleri basın toplantısında konuştu. Dayanışma içinde olmaları gerektiğinin altını çizen Stocker, saldırıdan dolayı 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Polis yetkilisi Gerald Ortner ise saldırıyı düzenledikten sonra okul tuvaletine giden saldırganın orada intihar ettiğini doğruladı. Ortner, şüphelinin bir sabıka kaydının bulunmadığını, saldırıyı ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla yaptığını aktardı. Şüphelinin 21 yaşında Graz kenti çevresinden bir Avusturyalı olduğunu dile getiren Ortner, olay hakkında soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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TANIKLAR SALDIRIYI ANLATTI

Avusturya'nın Graz kentinde 11 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının tanıkları yaşananları anlattı.

Saldırının düzenlendiği okulun karşısında oturan görgü tanığı El Geyş, yerel saatle 10.00 sularında alışveriş yapmak için dışarı çıkan babasının silah sesleri duyduğunu söylediğini, bunun üzerine balkona çıktığını söyledi. Burada çok sayıda polis aracı gördüğünü ve silah sesi duyduğunu anlatan El Geyş, daha sonra evlerinin ikinci balkonuna gittiğini ifade etti.

El Geyş, okuldan panik halinde kaçan öğrencileri ve ambulansa taşınan kişileri gördüğünü belirterek, "Kendimi çok tuhaf hissettim, çünkü böyle bir şey Graz'da ya da Avusturya'nın tamamında hiç olmayan bir durum. Böyle bir şeyin olabileceğini hiç aklımdan geçirmezdim" diye konuştu.

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Ürkütücü ve korkunç bir atmosferin yaşandığını kaydeden El Geyş, silah sesleri karşısında kendisinin de korktuğunu, polisin evlerini terk etmemeleri uyarısında bulunduğunu aktardı. El Geyş, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

'BABA YETİŞ SİLAHLI SALDIRI OLUYOR'

Saldırının yaşandığı okulun yakınlarında oturan Ergün Tarlagezer de kuzeninin 11 kişinin öldüğü okula gittiğini anlattı.

Kuzeniyle konuştuklarını aktaran Tarlagezer, "Kuzenim babasını aradı. 'Baba yetiş silahlı saldırı oluyor, tarıyorlar bizi' dedi. Saldırgan tam kuzenimin olduğu sınıfa yöneldiği sırada öğretmen kapıyı kilitlemiş. Bu şekilde hayatta kaldı" ifadelerini kullandı.

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Tarlagezer, saldırıdan etkilenen öğrencilerin yakınlardaki bir merkeze gönderildiğini, çok sayıda tanıdığının bu okula gittiğini dile getirdi.

Diyar Seker de iki kuzenin bu okula gittiğini ifade etti. Seker, olayın ardından aradığı kuzeninin psikolojisinin iyi durumda olmadığını vurguladı.