Avusturya'da Kurz'un partisine büyük darbe! Steiermark'daki 18 yıllık iktidarı son buldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada seçim sonuçları sonrası flaş açıklama Koalisyon sesleriAlmanya'da seçim sonuçları sonrası flaş açıklama! Koalisyon sesleri#ALMANYA
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
Nefes kesen operasyon Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktıNefes kesen operasyon! Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktı#İstanbul
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLERDünya Haberleri

Avusturya'da Kurz'un partisine büyük darbe! Steiermark'daki 18 yıllık iktidarı son buldu

#Avusturya#KPÖ#Seçim
Avusturyada Kurzun partisine büyük darbe Steiermarkdaki 18 yıllık iktidarı son buldu

Avusturya’nın Steiermark eyaletinin başkenti ve ülkenin ikinci büyük şehri Graz’da yapılan yerel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 29 oy oranıyla Komünist Parti (KPÖ) kazandı.

Haberin Devamı

AA / Yaklaşık 225 bin seçmenin bulunduğu Graz’da dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Komünist Parti, ülke tarihinde ilk defa oy oranın artırarak seçimi birinci sırada tamamladı.

KURZ'UN PARTİSİNE BÜYÜK DARBE

KPÖ, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) bu kentteki 18 yıllık iktidarına son verdi.

Graz’da 2017’de yapılan seçime kıyasla oy oranını yüzde 8,6 oranında artıran Komünist Parti, yüzde 28,9 ile birinci parti olurken, ÖVP yüzde 12’lik oy kaybıyla yarışı yüzde 25,7 ile ikinci sırada tamamladı.

ÖVP’nin yanı sıra aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) de yüzde 5 oranında oy kaybına uğradı.

Seçimde Kurz’un partisinin ciddi oranda oy kaybı dikkati çekerken, ÖVP’den Belediye Başkanı Siegfried Nagl da siyaseti bırakacağını açıkladı.

KPÖ’nün adayı Elke Kahr, seçim sonrası yaptığı açıklamada, maaşının yarısını ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağını söyledi.

Haberin Devamı

Komünist Parti’nin Graz’daki başarısı dünya kamuoyunun dikkatini bu ülkeye çekti. Avrupa’da KPÖ’nün bu ölçekte bir seçimi kazanması uluslararası basının bu kente olan ilgisini artırdı.

Seçimin resmi sonuçları, mektup oylarının bugün sayılmasının ardından açıklanacak.

AŞI KARŞITLARININ OY BAŞARISI

Bu arada ülkenin Almanya sınırında yer alan Aşağı Avusturya eyaletinde yapılan yerel seçimler de ise kamuoyunda "aşı karşıtı" parti olarak bilinen ve ilk defa seçime giren, Avusturya, İnsan, Temel Haklar, Özgürlük (MFG) isimli fraksiyon yüzde 6,3 oy oranıyla eyalet meclisine girmeyi başardı.

Uzmanlar, aşı karşıtlığı dışında herhangi bir siyasi söylemi bulunmayan ve kurumsal bir yapıya sahip olmayan oluşumun bu düzeyde oy oranına ulaşmasını, halkın belirli bir kesiminin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemlerine gösterdiği tepki olarak yorumladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avusturya#KPÖ#Seçim