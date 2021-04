Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşüldü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonuna, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.



Toplantının ardından Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Qun, son günlerde yaşanan gerginliklere işaret ederek, bu süreçte olası her türlü yıkıcı unsurdan uzak durulması gerektiğini söyledi.



Görüşmelerin temel odak noktasının en hızlı şekilde ABD ve İran'ın nükleer anlaşmaya tam anlamıyla dönüşünün sağlanması olduğunu kaydeden Qun, "ABD'nin yaptırımların kaldırılmasını detaylı bir şekilde formüle etmesi gerekiyor. Bu halihazırda yürütülen sürece ilişkin kilit husus." dedi.



Büyükelçi Qun, ABD'nin hem İran'a hem de 3. ülkelere yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini belirterek şu an yürütülen müzakereler için bu konunun kilit rol oynadığını yineledi.



İlerleme sağlanabilmesi için olumsuz her tür yaklaşımdan kaçınılması gerektiğini ifade eden Qun, nükleer programa dönüşü ele alan uzman grubunun, yaptırımların kaldırılması için çalışan uzman gruba oranla daha fazla ilerleme gösterdiğini dile getirdi.



GÖRÜŞMEDE ATMOSFER OLUMLU



Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Olyanov da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, KOEP Ortak Komisyon toplantısının sona erdiğini, çeşitli formatlarda gayri resmi görüşmelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.



Olyanov, genel atmosferin olumlu olduğunu, ihtiyaç duyulması durumunda tarafların yeniden bir araya geleceğini aktardı.

