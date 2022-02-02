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Avusturya'da camiye çirkin saldırı

#Avusturya#Cami#Saldırı
Avusturyada camiye çirkin saldırı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda giriş katın camları kırıldı.

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Viyana'da kimliği belirsiz kişiler, ATİB Merkez Camisi'ni hedef aldı. ATİB Başkanı Fatih Yılmaz saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "ATİB Merkez Camisi'nin giriş katındaki camların kırılması suretiyle bir saldırıda bulunulmuştur. Kamera kayıtlarından elde edilen görüntülere göre söz konusu kişiler saldırı esnasında terör örgütü sempatizanlarının yaptığı işareti yapmaktadırlar. Üç ayların başlangıcı olan böyle bir günde buradaki millet varlığımızın dişinden tırnağından artırarak inşa ettikleri merkez camimize yapılan alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Güvenlik güçleri ile irtibata geçilmiş olup, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezalarının verilmesi talebi kendilerine iletilmiştir" dedi.

Avusturyada camiye çirkin saldırı

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"AVUSTURYA MAKAMLARINDAN BEKLENTİMİZ, MASKELİ SALDIRGANLARI TESPİT EDİP ADALETE TESLİM ETMESİDİR"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ATİB yöneticilerinin emniyet güçleriyle irtibata geçerek gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtti. Büyükelçi Ceyhun, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in de ATİB'i ziyaret ederek bilgi aldığını aktardı. Ceyhun, "Avusturya makamlarından beklentimiz, olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını da değerlendirerek, iki kişi olduğu görülen maskeli saldırganları tespit edip adalete teslim etmesidir" diye konuştu.

Avusturyada camiye çirkin saldırı

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#Avusturya#Cami#Saldırı

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