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Avusturya sandık başında!

Güncelleme Tarihi:

#Avusturya#Seçim#Dünya
Avusturya sandık başında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 12:43

Avusturya'da seçmenler, ülkenin yeni yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Meclisin 183 yeni üyesinin belirleneceği seçimde saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

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Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da 16 yaşını doldurmuş 6,4 milyon seçmen bulunuyor, seçimde 9 parti ve 3 siyasi oluşum yarışıyor.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede son yapılan anketlere göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) yüzde 27, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) yüzde 25, Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) yüzde 21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yüzde 9'ar oy alması bekleniyor.

FPÖ'nün kazanması durumunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti genel seçimi birinci sırada tamamlamış olacak.

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#Avusturya#Seçim#Dünya

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