Avusturya Otoban Ücretleri Ne Kadar? 2020 Avusturya Otoyol Geçiş Fiyatları

Avusturya'da otobanları kullanabilmek için ücret vermek gerekiyor. Bu ücretler ise genelde vinyet üzerinden gerçekleşmektedir. Mutlaka araçlarla otoban kullanırken otomobillerde vinyet yer alması gerekir. Vinyet olmayan araçlar ciddi ve ağır cezalarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Avusturya Otoban Ücretleri Ne Kadar?

Avusturya otoban ücretleri 2020 yılı itibariyle %2,1 zam ile satışa sunuldu. Avusturya'da bilindiği üzere iki değişik vinyet bulunmaktadır. Bunlardan biri dijital diğeri ise araçlar üzerine yerleştirilen yapışkan vinyetlerdir. Bu vinyetler Avusturya postaneleri, sınırı ya da benzinlik alanlarından elde edilebilmektedir. Şu an Avusturya otoban ücretleri araçlara bağlı olarak farklı fiyatlar üzerinden sunulmuş durumda.

- 10 gün 9,40 Euro,

- 2 ay 27,40 Euro,

- 1 yıl 91,10 Euro,

Bu fiyatlar şu an otomobiller için geçerlidir. Aynı zamanda motosiklet ile geçiş yapmak isteyenler de yine fiyatları öğrenmek suretiyle buna uygun olarak vinyet satın alabilirler. Özellikle vinyet mutlaka kullanılmalıdır.

Zira otobanlar üzerinden geçiş esnasında otomatik olarak vinyet olmayan araçlar tespit ediliyor. Böyle durumlarda 120 Euro gibi ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Ve bu üstelik bu durum bütün farklı otoban ile tüneller için geçerlidir.

2020 Avusturya Otoyol Geçiş Fiyatları

2020 Avusturya otoyol geçiş fiyatları şu an %2,1 zam ile sunulmuş durumda. Bu bağlamda 10 günlük vinyet ücreti 9,40 Euro olarak belirlendi. Tabii bu durum otoyola bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Avusturya'da farklı noktalara açılan ve giriş çıkış sağlayan pek çok değişik otoyol bulunmaktadır. Bu otoyollar için fiyatlar farklılık yaratmakta ve vinyet alınmak suretiyle geçiş sağlanmaktadır.

Avusturya Otoyol Geçişi İçin Vinyet Nasıl Alınır?

Avusturya üzerinden otoyol geçişi sağlamak için vinyet elde edilmelidir. Vinyet benzinliklerden, Avusturya sınırlarından, internet siteleri üzerinden ya da postaneden temin edilebilmektedir.