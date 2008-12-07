Avusturya basını: Ankara reform yorgunu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avusturya’da yayınlanan Wiener Zeitung Ankara’nın “reform yorgunu” olduğunu öne sürerken “Bir yıldan beri süren yoğun siyasi mücadelenin ardından Başbakan Erdoğan'ın yıldızı sönüyor” iddiasında da bulundu.

Türkiye’de reform sürecinin yavaşladığı yönündeki görüşler, Avrupa’da yaygınlaşıyor. Avusturya’da yayımlanan Wiener Zeitung gazetesi de, Ankara'nın “reform yorgunu” olduğunu öne sürerken “Bir yıldan beri süren yoğun siyasi mücadelenin ardından Başbakan Erdoğan'ın yıldızı sönüyor” iddiasına da yer verdi.



ABHaber’e göre, Wiener Zeitung, Türkiye’de reform programının hala “yerinde sayıldığını, AKP’nin anketlere göre puan kaybettiğini savunduğu haberinde şunları da yazdı.



“Bir yıldan beri süren yoğun siyasi mücadelenin ardından Başbakan Erdoğan'ın yıldızı sönüyor. 54 yaşındaki politikacı gerçi, İslamcı muhafazakâr AKP'nin, başörtüsü konusundaki amansız bir ihtilafın ardından kapatılmasını kıl payı önleyebildi, ama vadettiği, Türkiye'yi AB'ye katılıma hazırlayacak olan reform programı hala yerinde sayıyor. Parti, kamuoyu araştırmalarına göre puan kaybediyor.”



Bu arada, gazete, AB'nin, Kasım başında açıkladığı yıllık “İlerleme Raporu”nda da Erdoğan hükümetinin, aldığı güçlü siyasi desteğe rağmen, “siyasi ve anayasal reformları içeren bir program sunmadığına” işaret edildiğine de dikkat çekti.



Raporda ordunun hala "gözle görülür bir siyasi nüfuza" sahip olduğu, azınlık haklarının uygulamada hala korunmadığı, idari reformda da ancak “sınırlı bir ilerleme” sağlandığı belirtildiğini vurgulayan gazete, “Türkiye'yi destekleyenler açısından bu rapor oldukça üzüntü verici” ifadesini de kullandı.