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Avusturya Başbakanı'ndan Moskova'ya kritik ziyaret....

#Avusturya#Rusya#Putin
Avusturya Başbakanından Moskovaya kritik ziyaret....

Avusturya Başbakanı Nehammer, yarın Moskova’da Putin ile görüşeceğini duyurdu. Başbakan Nehammer, yüz yüze yapılacak olan görüşme için Erdoğan ve Zelenski'nde bilgilendirildiğini aktardı.

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yarın Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i bilgilendirdiğini aktardı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.
Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.

ERDOĞAN'A BİLGİ VERİLDİ

Nehammer ayrıca, Putin’le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u bilgilendirdiğini açıkladı.

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