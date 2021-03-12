Avusturya Başbakanı Kurz'dan aşı iddiası

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Avrupa Birliği (AB) içinde nüfusa göre dağıtılması prensibinin uygulanmadığını, bu durumun ülkeler arasında adaletsiz dağıtıma yol açtığını savundu.

Başbakan Kurz, düzenlediği basın toplantısında, AB bünyesinde Kovid-19 aşılarının dağıtımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurz, 21 Ocak'ta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, aşının birlik içinde eş zamanlı ve ülkelerin popülasyonuna göre dağıtılmasının kararlaştırıldığını ancak bazı kaynaklara göre ülkeler arasında aşıya erişim açısından farklılar kaydedildiğini, örneğin Danimarka ve Malta'da daha fazla aşılama yapılırken Bulgaristan ve Letonya'da daha az yapıldığını ileri sürdü.

Konuyu çeşitli ülke liderleriyle de görüştüğünü belirten Kurz, AB içinde ülkelere verilen dağıtım tarihleri incelendiğinde eşitsizliğin görülebileceğini ifade ederek, "Buna göre, örneğin haziranda Malta kişi başına Bulgaristan'a oranla 3 kat fazla doz tedarik etmiş olacak." dedi.

Kurz, bu dağıtımın AB'nin nüfus endeksli dağıtım prensibine aykırı olduğunu, bu nedenle birliğin siyasi hedefiyle çeliştiğini öne sürdü.

"AŞI FİRMALARIYLA ÜYE ÜLKELER ARASINDA AŞI PAZARLIĞI"

AB liderlerinin Ocak 2020'de yaptığı görüşmenin ardından üye ülkelerin Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin aşı üreticisi firmalarla "sevk ve idare toplantısı" adlı ayrı bir toplantı yaptığını söyleyen Kurz, "Bu toplantıda yapılan anlaşmalar gizli tutulduğu için ben de içeriğine ilişkin bilgi sahibi değilim ancak bu toplantıya yönelik bazı ipuçları var. Buna göre, ilaç firmalarıyla üye ülkeler arasında farklı anlaşmaların yapıldığı bir pazar atmosferi oluşmuş." şeklinde konuştu.

Kurz, Avusturya'nın bugüne kadarki dağıtım sürecinden olumsuz etkilenmediğini ancak bazı ülkelerin diğerlerine oranla çok daha az aşı tedarik ettiğinin açıkça anlaşıldığını ifade etti.

Bu durumun AB'nin ruhuna uymadığını, 21 Ocak'ta kararlaştırılan siyasi hedefle çeliştiğini vurgulayan Kurz, "İlaç firmalarıyla yapılan toplantıda alınan kararların acilen aydınlatılması gerektiği düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

Kurz, AB'ye yönelik suçlamada bulunmadığını, yaz sezonuna kadar bütün birlik üyesi ülkelerin adil şekilde aşılanması için eşit dağıtımın önemli olduğunu kaydetti.

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