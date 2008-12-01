Avusturalya'da Yonca rüzgarı

Muzaffer ÖZÇELİK/MELBOURNE, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi AVUSTRALYA'nın Melbourne kentinde iki yıl aradan sonra bir barda sahneye çıkan Türk pop müziğinin bu ülkedeki tek temsilcisi Yonca, yeni repartuarı ile izleyenlerini saatlerce pistten indirmedi.

Melbourne merkezinde 200 kapasiteli bir barda sahne alan Yonca, son dakikacıları kapıdan çevirmek zorunda kaldı. 200 kişi ile sınırlı olan rezarvasyon aynen planlandığı gibi kaldı ve kapıdan bilet almak amacı ile bara gelen Yonca hayranları yoğun talepden kapanan rezarvosyon nedeniyle kapıdan dönmek zorunda kaldı.



3 saate yakın süre sahnede kalan Yonca, repertuarını da Türkiye'de en çok dinlenen, dillerdeki parçalarından ağırlıklı olarak seçti, aralara kendi parçalarını serpiştirdi.



Melbourne saati ile 21.30'da açılış şovuyla başlayan program izleyenlerine Broadway'den, görkemli bir şov izliyormuş hissi verdi. Yonca, yeni repertuarını da uzun süren ritmik programına katınca 200 davetli saatlerce dans pistinden inmedi. İki yıl önce yine Melbourne'da sahneye çıkan Yonca, İstanbul gecelerini aratmadı. Türk Pop müziğin Avustralya‘daki tek temsilcisi Yonca 31 Aralık'ta Bayram Özel Programı ile yine Melbourneli müzikseverleri ile birlikte olacak.



